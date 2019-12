Emilia Romagna. Bonaccini non concede la proroga alla legge sul gioco d’azzardo

Alla fine il governatore uscente dell’Emilia Romagna ha deciso di non concedere la proroga attesa nella giornata di ieri alla legge sul gioco d’azzardo.

Legge che da’ il via libero definitivo in regione a distanze dai luoghi sensibili e limiti orari per le sale giochi e scommesse.

Ma non è detta la parola fine su questa questione. Il prossimo 26 gennaio ci saranno infatti le elezioni regionali e non è escluso che il nuovo governo che verrà eletto non decida di rivalutare e modificare la legge accogliendo le ragioni delle imprese.

PressGiochi