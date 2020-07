Emilia Romagna. Baruffi: “No a maggiorazione Irap per chi ha le slot machine”

“Non esistono strumenti normativi per distribuire fondi a chi dismette le slot machine, ma non si esclude che in futuro si possano prevedere. E non si può prevedere una maggiorazione dell’Irap per gli esercizi commerciali che mantengono in funzione le slot, in quanto l’aumento ne potrebbe comportare addirittura la chiusura”.

Con queste parole ha risposto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, Davide Baruffi, all’interpellanza presentata da Giulia Gibertoni, del gruppo Misto.

