Emilia Romagna. Astro: “Contratti tra esercenti e concessionari collegano (quasi tutti) la loro scadenza alle concessioni”

Giungono delle segnalazioni sul fatto che i Comuni dell’Emilia-Romagna stanno inviando delle comunicazioni agli esercenti per avvisarli che, entro il mese di marzo 2022 (data programmata per la scadenza delle attuali concessioni), le AWP installate presso gli esercizi generalisti che si trovano sotto distanza dovranno essere dismesse ai sensi dell’art. 6 della legge 5/2013 che equipara a nuova installazione il rinnovo del contratto con il concessionario o la stipula di un nuovo contratto.

Dal momento che- scrive Astro – gran parte dei contratti (se non la totalità) intercorrenti tra esercenti e concessionari collegano la loro scadenza a quella delle concessioni, comprese le eventuali proroghe delle stesse, occorre informare i Comuni che, in caso di eventuali proroghe, non si verificherà alcuna delle ipotesi che l’art. 6 della legge 5/2013 equipara a nuova installazione e che, pertanto, gli esercenti potranno mantenere gli apparecchi attualmente installati presso i loro esercizi.

Per effetto dell’eventuale proroga delle concessioni, infatti, gli attuali contratti tra esercenti e concessionari proseguiranno senza soluzione di continuità.

In ragione di ciò, AS.TRO ha predisposto un format della lettera che gli esercenti potranno inviare ai Comuni in risposta all’eventuale intimazione di dismettere gli apparecchi entro il mese di marzo p.v..

