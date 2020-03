Oggi più che mai, la solidarietà non si ferma. NOVOMATIC Italia – fa sapere che – continua ad invitare i colleghi a donare il sangue come hanno sempre fatto. Uscire per donare il sangue è assolutamente consentito, ed i centri trasfusionali sono attrezzati per garantire la massima sicurezza. #escosoloperdonare

