Emergenza Covid-19: Blackstone devolve 15 mln di $ a New York

Blackstone, società americana di private equità e proprietaria di Cirsa Gaming Corporation, ha appena annunciato un contributo di $ 10 milioni al Fondo Covd-19 del Pronto soccorso dello Stato di New York e altri $ 5 milioni in contributi a organizzazioni che si occupano della consegna di cibo agli operatori sanitari, così come altre cooperative che supportano le popolazioni vulnerabili di New York City.

Il Governatore Cuomo ha istituito il Fondo COVID-19 del Pronto Soccorso dello Stato di New York per raccogliere e distribuire risorse alle istituzioni sanitarie che ne hanno più bisogno, fornendo dispositivi di protezione individuale, test di laboratorio, ventilatori, letti ospedalieri e altre forniture critiche. Questi fondi sosterranno anche cibo, trasporti e assistenza abitativa per il personale sanitario.

Stephen A. Schwarzman, Presidente, CEO e Co-Founder di Blackstone ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare il Governatore Cuomo e coloro che sono in prima linea in questa pandemia. Li ringraziamo per i loro instancabili sforzi da parte di tutti i newyorkesi “.

Amy Stursberg, direttore esecutivo della Blackstone Charitable Foundation, ha dichiarato: “Con così tanti bisogni urgenti derivanti dalla pandemia di COVID-19, è essenziale disporre di un sistema coordinato ed efficiente per distribuire aiuti in tempo reale a chi ne ha più bisogno. Il Fondo per i primi soccorritori COVID-19 dello Stato di New York è stato progettato per fare proprio questo. Siamo lieti di sostenere questo sforzo globale. ”

La sovvenzione aggiuntiva di $ 5 milioni di Blackstone supporterà le organizzazioni che forniscono sicurezza alimentare e risorse per i newyorkesi bisognosi.

