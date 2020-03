Emergenza Covid-19, Agliata: “Cristaltec sospende i pagamenti per il rent delle Awp”

Pubblichiamo la lettera di Giovanni Agliata, Presidente della Cristaltec e Vicepresidente As.tro, con cui informa i clienti della sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti nel contesto dei contratti di noleggio (rent) a far data dal 1° marzo e per tutto il mese corrente, in attesa di nuovi sviluppi.

“Carissimi Clienti,

in relazione al recente provvedimento che ha disposto la chiusura dei Bar tra le misure volte ad impedire il propagarsi del Coronavirus, posto che questo necessariamente comporta l’inattività forzosa degli apparecchi AWP ivi collocati, quale strumento di supporto agli operatori coinvolti, Cristaltec Spa dispone la sospensione per i propri clienti del pagamento dei corrispettivi dovuti nel contesto dei contratti di noleggio (Rent) a far data dal primo marzo 2020 e per tutto il mese corrente. A fine mese, sulla scorta degli accadimenti, si valuterà se prorogare la sospensione.

Ci sembra un atto dovuto a sostegno dei tanti operatori che da tempo, instancabilmente, tra mille difficoltà, cercano di portare avanti il loro lavoro in modo onesto, serio e professionale.

Cristaltec Spa sarà sempre al loro fianco mettendo in campo ogni possibile soluzione.

Auguriamoci tutti che questa emergenza volga in fretta alla fine in modo da riprendere le attività più forti e capaci di prima.

Roma, 12/03/2020

Giovanni Agliata

Presidente Cristaltec Spa e Vicepresidente As.tro”

PressGiochi