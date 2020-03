Emergenza Covid-19. A Tarquinia (Vt) controlli ai clienti delle slot

Da ieri mattina i carabinieri del comando provinciale sono impegnati su tutto il territorio della Tuscia. Da ieri infatti bar e ristoranti possono restare aperti ma solo dalle 8 alle 18 e mantenendo la distanza di un metro tra un cliente e l’altro. Controlli in strade e nelle piazze per evitare che i giovani si radunino. Sorveglianza stretta anche per i giocatori di slot machine. Più in dettaglio, il provvedimento precisa che in tutto il paese è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono sospese tutte le manifestazioni sportive in luoghi pubblici e privati.

Nella giornata di ieri i carabinieri non si sono limitati solo al controllo certosino. A Tarquinia sono state elevate multe ed è stata sospesa la licenza a un locale che non si era messo in regola con le nuove norme. I militari avrebbero sorpreso diversi clienti ammassati davanti alle slot machine. In campo, per il rispetto delle regole, non solo i carabinieri ma anche gli agenti della Questura e la Guardia di Finanza che vigilano sul territorio.

PressGiochi