Emergenza Coronavirus. Stanziati 20 mln, si attinge a quelli già previsti per la lotteria degli scontrini

Contro il Coronavirus sono in arrivo le misure fiscali a sostegno delle zone colpite dall’emergenza, stop a versamenti fiscali, contributivi e cartelle, blocco dei pagamenti per le bollette energetiche delle imprese. Dopo il decreto legge che ha predisposto, oggi, le misure di intervento dal profilo di sanità pubblica come la sospensione delle procedure concorsuali o la sospensione delle attività scolastiche nelle zone a rischio anche la sospensione di attività commerciali esclusi quelli per l’acquisto di beni di prima necessità, il governo sta mettendo a punto un altro provvedimento d’urgenza che guarda agli adempimenti e scadenze che riguardano le attività economiche, professionali e imprenditoriali. Si tratta in particolare della sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi nonché di altre misure economiche. I fondi arriveranno dallo stanziamento già previsto per la lotteria degli scontrini in quanto quest’ultima dovrà partire a luglio.

Nel decreto approvato oggi sono stanziati i primi 20 mln mentre gli altri arriveranno, come detto in precedenza, dai fondi stanziati per la lotteria degli scontrini.

