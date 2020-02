Emergenza Coronavirus: Casinò di Venezia chiuso fino al 1° marzo

In ottemperanza all’ordinanza emessa dalla Regione Veneto e in accordo con tutte le autorità competenti, si avvisa la gentile clientela che entrambe le sedi del casinò di Venezia, Cà Vendramin Calergi e Ca Noghera, rimarranno chiuse fino a domenica 1° marzo 2020.

Lo comunica il Casinò di Venezia in seguito all’emergenza causata dalla diffusione del virus Covit19 nelle regioni del Nord Italia.

Nel frattempo anche la fiera di settore, prevista per l’11 marzo è messa in dubbio. Probabilmente gli organizzatori decideranno di far slittare l’evento ad altra data.

PressGiochi