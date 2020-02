Emergenza Coronavirus: Bakoo spa fa sapere che non parteciperà ad Enada 2020

“Bakoo spa, preso atto dell’emergenza sanitaria che purtroppo sta investendo il nostro paese, al fine di tutelare i propri dipendenti e i propri clienti, comunica che non parteciperà all’edizione 2020 di Enada Primavera”.

Lo comunica l’azienda in una nota. “Siamo oltremodo dispiaciuti di non potere accogliere nel nostro stand, come facciamo abitualmente da oltre 15 anni, i nostri clienti, ma riteniamo doveroso salvaguardare la salute in primis dei nostri collaboratori. Siamo comunque raggiungibili attraverso la nostra rete commerciale e i nostri giochi saranno certamente esposti in alcuni dei più importanti stand della fiera.

Auguriamo ai partecipanti, alle aziende amiche, alla direzione di Enada di potere svolgere la fiera nel modo più sereno possibile e diamo a tutti l’arrivederci all’edizione autunnale”.

PressGiochi