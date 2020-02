Emergenza Coronavirus. Al casinò di Sanremo salviettine ai tavoli e fiches igienizzate

Casinò, riaprono le sale dei tavoli verdi con delle misure straordinarie per temperare l’emergenza dettata dal Coronavirus. Come abbiamo riportato ieri, il consiglio di amministrazione della casa da gioco si è riunito e ha decreto la riapertura dell’attività legata all’azzardo a partire da oggi alle 12:30, mentre sono da ritenersi annullati gli eventi previsti al Teatro dell’Opera.

Inoltre saranno prese precauzioni particolari per garantire e preservare l’igiene durante il servizio. Croupier e dipendenti dell’azienda municipale dovranno attenersi a uno scrupoloso vademecum che in estrema sintesi prevede l’impiego da parte del personale di salviettine umidificate, dispenser a bordo tavolo e sapone in quantità da utilizzare durante tutte le fasi di lavoro. Si terrà questa sera, a tal proposito, un incontro tra sindacati e management per illustrare le misure messe in atto.

