Elettronica VideoGames lancia Rock’n Gold e Big Treasure: due nuovi multigame per le sale italiane

Elettronica VideoGames amplia il proprio portafoglio con Rock’n Gold e Big Treasure, due nuovi titoli multigame già protagonisti delle classifiche dei concessionari e pronti a conquistare le sale da gioco

Elettronica VideoGames amplia il proprio portafoglio con Rock’n Gold e Big Treasure, due nuovi titoli multigame già protagonisti delle classifiche dei concessionari e pronti a conquistare le sale da gioco italiane. Concepiti per un pubblico esigente e sempre alla ricerca di esperienze coinvolgenti, i nuovi prodotti si distinguono per grafica moderna, gameplay intuitivo e una ricca varietà di contenuti tematici, tutti rigorosamente omologati ADM.

Il lancio dei nuovi titoli si inserisce nel percorso di crescita che EVG ha costruito negli ultimi anni con un’offerta sempre più diversificata di multigame, capaci di rispondere a un mercato competitivo e segmentato. Successi come Give Me Five e Big Panda hanno già dimostrato la forza di questo modello, portando le sale a registrare performance positive e rafforzando la reputazione dell’azienda tra gli operatori e i concessionari. Rock’n Gold e Big Treasure raccolgono questa eredità e rilanciano con nuove ambientazioni, grafiche ancora più brillanti e dinamiche di gioco innovative.

Rock’n Gold: energia e intrattenimento

Rock’n Gold trasporta i giocatori in un universo vivace, dove musica, colori e personaggi iconici si intrecciano in un’esperienza dinamica. Il titolo propone cinque diversi scenari tematici:

Pirates Adventure , per un’avventura tra mari misteriosi e galeoni carichi d’oro;

, per un’avventura tra mari misteriosi e galeoni carichi d’oro; Rich Murphy , con la fortuna scintillante di un eccentrico magnate;

, con la fortuna scintillante di un eccentrico magnate; Robin Hood , l’eroe leggendario che distribuisce ricchezze;

, l’eroe leggendario che distribuisce ricchezze; Under Sea , un’immersione tra sirene e perle nascoste;

, un’immersione tra sirene e perle nascoste; Fun Fair, con le emozioni di un luna park senza fine.

Big Treasure: la caccia al tesoro continua

Con Big Treasure l’esperienza si trasforma in una vera e propria esplorazione tra mondi fantastici, rune magiche e scenari western. Anche qui, i giocatori possono scegliere tra cinque titoli:

Robin Hood Master of Thieves , una nuova interpretazione audace dell’eroe inglese;

, una nuova interpretazione audace dell’eroe inglese; Runes Power , dove antichi simboli evocano fortuna e mistero;

, dove antichi simboli evocano fortuna e mistero; Pirates Adventure , in una nuova versione di caccia ai tesori sommersi;

, in una nuova versione di caccia ai tesori sommersi; Sweet Sweet Fruits , con frutti vivaci e moltiplicatori esplosivi;

, con frutti vivaci e moltiplicatori esplosivi; Wild Wild Ranger, che porta il fascino del West tra duelli e grandi premi.

L’uscita di Rock’n Gold e Big Treasure conferma la strategia di Elettronica VideoGames orientata a offrire prodotti ad alto valore di intrattenimento, capaci di soddisfare le esigenze sia degli operatori che dei giocatori. La combinazione tra qualità grafica, meccaniche di gioco moderne e ampia gamma di contenuti rende questi titoli tra le proposte più attese del 2025, pronte a rafforzare l’attrattiva delle sale sul territorio nazionale.

Maggiori dettagli sui contenuti sono disponibili sul sito ufficiale www.elettronicavideogames.it

Per informazioni commerciali è possibile contattare:

Gabi Dumitrascu all’indirizzo: gabi@evgames.it

all’indirizzo: gabi@evgames.it Gaetano Manfredini all’indirizzo: manfredini@evgames.it

all’indirizzo: manfredini@evgames.it oppure telefonare al numero 02 66300722.

