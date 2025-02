Elettronica VideoGames ad Enada con nuovi giochi per Awp e online

Elettronica VideoGames s.r.l. ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione all’evento Enada Primavera 2025, che si svolgerà dal 17 al 19 febbraio presso il Padiglione D, Stand 151. Questa importante fiera rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati e gli operatori del settore del gaming e dell’intrattenimento, offrendo un’anteprima esclusiva sulle ultime innovazioni dell’azienda.

Tra le principali novità presentate da Elettronica VideoGames s.r.l. spiccano diversi giochi AWP, progettati per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e all’avanguardia. Tra questi:

Fulmine : un gioco attualmente in fase di omologa che si distingue per la sua grafica ad alta risoluzione XGA e un gameplay elettrizzante.

: un gioco attualmente in fase di omologa che si distingue per la sua grafica ad alta risoluzione XGA e un gameplay elettrizzante. Gold Clover : un titolo che immerge i giocatori in un universo magico e colorato, con elementi legati alla fortuna, anch’esso in fase di omologa.

: un titolo che immerge i giocatori in un universo magico e colorato, con elementi legati alla fortuna, anch’esso in fase di omologa. Mistery Box : una novità assoluta per il mercato AWP, caratterizzata da sorprese emozionanti e una dinamica di gioco innovativa.

: una novità assoluta per il mercato AWP, caratterizzata da sorprese emozionanti e una dinamica di gioco innovativa. Cash Mania : un gioco che ha riscosso grande successo tra i concessionari, grazie alla sua grafica accattivante e un gameplay estremamente coinvolgente.

: un gioco che ha riscosso grande successo tra i concessionari, grazie alla sua grafica accattivante e un gameplay estremamente coinvolgente. Coin Master: un altro titolo di successo consolidato che ha conquistato il mercato grazie alle sue avventure e sfide di raccolta.

Tutti i giochi AWP di Elettronica VideoGames s.r.l. vantano caratteristiche tecniche distintive, tra cui grafica ad alta risoluzione XGA (1024×768), hardware G640S e un suono Hi-Fi per un’esperienza immersiva.

Oltre ai giochi AWP, l’azienda continua a espandere la propria offerta nel settore dei giochi online, collaborando con i principali casinò online come Casino Mania, Lottomatica, Goldbet, Domus Bet, Bgame e Pinterbet. Tra i titoli di punta figurano Runes of Power, Lucky Havana, Pirates Fortune e molti altri, che garantiscono un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

Un’altra grande innovazione presentata da Elettronica VideoGames s.r.l. è il gioco Peter Pan – VLT Games System, un’esperienza di gioco VLT unica che combina una grafica mozzafiato, ispirata al celebre racconto di Peter Pan, con premi capaci di catturare l’attenzione del pubblico.

L’azienda invita tutti i visitatori a recarsi presso il proprio stand per provare in anteprima queste incredibili novità e scoprire come Elettronica VideoGames s.r.l. continui a innovare nel settore dei giochi e dell’intrattenimento.

PressGiochi