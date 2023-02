Elettronica Video Games presenterà all’ICE di Londra la nuova strategia omnichannel e i nuovi giochi per il mercato online

L’ICE di Londra rappresenta da sempre una delle vetrine più rappresentative – se non la più rappresentativa – del mercato del Gaming Internazionale. Quest’anno Elettronica Video Games sarà in prima

L’ICE di Londra rappresenta da sempre una delle vetrine più rappresentative – se non la più rappresentativa – del mercato del Gaming Internazionale.

Quest’anno Elettronica Video Games sarà in prima linea per presentare la nuova strategia aziendale basata sull’omnicanalità e avremo l’opportunità di presentare i nostri ultimi prodotti. Il brand Elettronica Video Games continuerà a presidiare il mercato terrestre italiano con la linea di prodotti multigames di grande successo basati su hardware g640s.

Mentre EVGames, caratterizzata da nuova brand identity, avrà il compito di presidiare il mercato online italiano ed internazionale presentando il porting dei giochi terrestri di successo di Elettronica Video Games e IGS in versione digital.

Paolo Leonardo Di Nunno “La fiera ICE di Londra rappresenta per me la vetrina ideale per presentare la nuova filosofia aziendale di Elettronica Video Games imperniata sull’omnicanalità, sull’apertura al mercato internazionale e sull’entrata nella mia azienda della terza generazione familiare il che mi rende profondamente orgoglioso. Sarà anche l’occasione per consolidare il rapporto con i miei partner storici di IGS Taiwan.”

Dopo due anni di stop forzato dovuti al Covid sarà inoltre possibile incontrare il nostro team e conoscere da vicino la nostra azienda e la sua nuova filosofia. La fiera rappresenta per noi un’occasione unica per entrare in contatto con i clienti e i partner attuali, oltre che per stringere nuove relazioni internazionali. Siamo entusiasti di partecipare e di condividere la nostra esperienza con tutti i visitatori.

Vi invitiamo a venirci a trovare dal 7 al 9 Febbraio presso il nostro partner hardware PSM-Tech allo stand N8-100. Sarà un piacere accogliervi e discutere le opportunità di collaborazione future.

PressGiochi