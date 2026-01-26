Elettronica Video Games conferma la piena operatività e ringrazia per la vicinanza ricevuta

Con profondo rispetto e senso di responsabilità, l’azienda comunica che, a seguito della recente scomparsa del proprio fondatore, Paolo Leonardo Di Nunno, tutte le attività aziendali proseguono regolarmente, senza alcuna interruzione.

In questo momento di grande dolore, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a clienti, fornitori, partner, collaboratori e a tutti coloro che hanno voluto manifestare la propria vicinanza attraverso messaggi di cordoglio, testimonianze di affetto e parole di stima.

La partecipazione ricevuta rappresenta per noi un segno tangibile di fiducia e di legame umano che va ben oltre il rapporto professionale.

Nel rispetto della memoria del fondatore e dei valori che ha sempre trasmesso, l’azienda conferma la propria piena operatività su tutti i fronti: assistenza tecnica, area commerciale e funzioni amministrative e logistiche continuano a essere pienamente attive e a disposizione dei propri interlocutori.

Il management e l’intera organizzazione sono impegnati a garantire continuità, stabilità e qualità dei prodotti e dei servizi, proseguendo il percorso di crescita e sviluppo intrapreso negli anni, nel segno della professionalità e della responsabilità che da sempre contraddistinguono la nostra realtà, nel solco dei valori trasmessi dal fondatore.

