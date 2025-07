Elenco RIES, STS FIT: “Autocertificazione antimafia, da aggiornare ogni sei mesi”

Tra i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione annuale all’elenco degli operatori del gioco tramite apparecchi da intrattenimento (noto come elenco RIES) vi è il periodico aggiornamento dell’autocertificazione antimafia (art. 82

Tra i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione annuale all’elenco degli operatori del gioco tramite apparecchi da intrattenimento (noto come elenco RIES) vi è il periodico aggiornamento dell’autocertificazione antimafia (art. 82 e seguenti del D. Lgs. n. 159/2011).

L’onere di tale aggiornamento – scrive il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS Fit – ricade sul soggetto iscritto, vale a dire sul titolare dell’esercizio commerciale al cui interno sono installate le newslot. L’autocertificazione antimafia è valida per sei mesi dal momento del rinnovo annuale dell’iscrizione RIES. Poiché il periodo di iscrizione per il 2025 si è concluso lo scorso 20 gennaio, siamo giusto nel periodo di scadenza dell’antimafia.

Rinnovarla richiede pochi istanti: sarà sufficiente accedere alla piattaforma digitale presente sul sito dell’ADM, entrare nella propria area riservata e aggiornare questa specifica voce. Ricordatevi quindi di avere a portata di mano le vostre credenziali di accesso considerando che, in caso di smarrimento, la password può essere facilmente recuperata sempre attraverso il sito ADM.

Aggiornare l’antimafia è molto importante in quanto, nel caso in cui dovesse risultare scaduta nel corso dei controlli da remoto eseguiti periodicamente dall’Agenzia, quest’ultima provvede ad avviare il procedimento di cancellazione dell’iscrizione dandone pronta comunicazione al soggetto. L’avvio del procedimento di cancellazione può essere evitato solo con la repentina regolarizzazione della posizione entro dieci giorni dalla comunicazione.

Attenzione: in caso di mancato riscontro al sollecito di ADM, l’Agenzia procede senza ulteriori avvisi a sospendere l’iscrizione del soggetto in via cautelativa per poi cancellarla. Controllate quindi la scadenza della vostra autodichiarazione antimafia e aggiornatela per tempo.

PressGiochi