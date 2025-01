Elenco RIES: scadenza rinnovo iscrizioni per il 2025 al 20 gennaio

L’Agenzia ricorda che si approssima la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2025 all’elenco dei soggetti di cui all’art.1, comma 82, della legge n. 220/2010 e ss. mm. e

L’Agenzia ricorda che si approssima la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2025 all’elenco dei soggetti di cui all’art.1, comma 82, della legge n. 220/2010 e ss. mm. e ii. (cd Elenco RIES) in modalità telematica.

Infatti, come già comunicato con precedente avviso del 29 ottobre 2024 la scadenza per il rinnovo è il 20 gennaio 2025.

Come noto, le posizioni di coloro che non avranno provveduto entro il termine indicato al rinnovo dell’iscrizione non saranno più visualizzabili, con la conseguente impossibilità di intrattenere rapporti contrattuali con terzi, salvo procedere ad una “re- iscrizione”.

Si rammenta, da ultimo, che l’utilizzo delle funzionalità dedicate alla gestione delle iscrizioni all’Elenco dei soggetti richiede l’accesso dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. L’accesso alla funzionalità necessita, come prima operazione, la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU, disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu “Mio Profilo”); l’autorizzazione da richiedere è “Funzionalità Telematiche Apparecchi Comma6” (dlr_funzionalita_app_c6). La funzionalità è disponibile nella sezione “Interattivi” -> “Giochi” -> ”Servizi telematici apparecchi con vincita in denaro ed Elenco dei Soggetti”.

PressGiochi