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Elenco RIES, il TAR Lazio sospende la cancellazione di un esercente disposta da ADM

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio – Sezione Quarta Ter ha accolto in via cautelare la richiesta presentata da un esercente cancellato dall‘elenco RIES dall’Agenzia delle Dogane e

16 Luglio 2026

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio – Sezione Quarta Ter ha accolto in via cautelare la richiesta presentata da un esercente cancellato dall‘elenco RIES dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della mancata presentazione dell’istanza di reinstallazione degli apparecchi.

Assistito dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, il ricorrente ha chiesto al TAR Lazio la sospensione degli effetti del provvedimento di cancellazione adottato il 26 maggio 2026 da ADM. Il Tribunale ha accolto la richiesta ritenendo che “avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti di estrema gravità e urgenza previsti ai fini della concessione di misure cautelari monocratiche”.

Oltre al provvedimento di cancellazione dal RIES, il ricorso impugna anche la comunicazione di avvio del procedimento e gli altri atti istruttori adottati dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento che ha portato alla cancellazione.

Il TAR Lazio ha fissato la trattazione collegiale della domanda cautelare per la camera di consiglio del 25 agosto 2026, quando il TAR valuterà se confermare o meno la sospensione del provvedimento.

 

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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