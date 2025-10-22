Elenco Ries: dal 1 novembre al 20 gennaio al via il rinnovo delle iscrizioni

Dal 1° Novembre 2025 al 20 Gennaio 2026 sarà possibile effettuare i rinnovi delle iscrizioni all’elenco Ries di cui all’art.1 comma 533 della Legge 266/2005. Si ricorda che i soggetti

Si ricorda che i soggetti che non dovessero effettuare il rinnovo nei termini di cui sopra saranno cancellati dal suddetto elenco a far data dal 21 Gennaio 2026 e non potranno pertanto intrattenere rapporti contrattuali con gli altri soggetti della filiera fino a che non avranno effettuato una “re-iscrizione”.

Sarà sempre possibile effettuare una nuova iscrizione per il 2025 fino al 31/12/2025 e per l’anno 2026 dal 1°Gennaio 2026.

Il percorso da seguire, una volta ottenuta l’autorizzazione “Funzionalità telematiche apparecchi comma 6” (chi già la possiede non deve richiederla) e una volta avuto accesso all’Area riservata è il seguente “Mio Profilo”-“Interattivi”-“Giochi”-“Servizi telematici apparecchi con vincita in denaro ed elenco soggetti”.

RINNOVO ISCRIZIONI ELENCO RIES 2026

PressGiochi