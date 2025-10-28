Elenco RIES 2026, STS FIT: “Tempo di rinnovo di iscrizione”

Per i tabaccai che raccolgono gioco tramite apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro è arrivato il momento di rinnovare l’iscrizione all’elenco RIES per l’anno 2026. Come comunicato dall’Ufficio apparecchi da intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la finestra temporale andrà dal 1° novembre 2025 al 20 gennaio 2026.

Le modalità di iscrizione – scrive il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS Fit – sono quelle ormai consolidate da anni: una volta eseguito l’accesso, tramite le credenziali personali, all’apposita piattaforma disponibile sul sito internet dell’ADM, il rinnovo si realizza esclusivamente in modalità telematica attraverso l’esatta compilazione di tutte le parti del modulo apposito. Prima di iniziare la procedura, è bene controllare la validità di tutte le autorizzazioni/licenze possedute ed effettuare il versamento della tassa d’iscrizione di 150 euro tramite modello F24 su codice tributo 5216.

Il nuovo elenco RIES 2026 sarà pubblicato sul sito dell’ADM a partire dal 21 gennaio 2026. I nominativi di coloro che non hanno effettuato il rinnovo nei tempi predetti non saranno più visualizzabili fatta salva la possibilità di procedere a una re-iscrizione che sarà valida fino al termine dell’anno solare.

Si ricorda che l’iscrizione ha natura abilitativa e, pertanto, il mancato rinnovo comporta l’inibizione a intrattenere rapporti contrattuali con terzi (concessionario, gestore) aventi a oggetto la raccolta tramite apparecchi.

Questo adempimento è quindi molto importante per coloro che offrono gioco tramite slot. Per tutti gli associati che ne avessero bisogno, le sedi provinciali FIT – STS forniranno l’assistenza necessaria in ogni passaggio della procedura telematica di rinnovo. L’associazione invita, quindi, gli associati a prendere appuntamento con la propria Sede Provinciale Tabaccai a partire dal primo giorno feriale del periodo di iscrizione (3 novembre 2025).

PressGiochi