EL Innovation Seminar “Unlocking the potential of innovation”: conclusi due giorni di lavori pieni di progetti per l’innovazione

Si è appena concluso l’EL Innovation Seminar “Unlocking the potential of innovation”, l’appuntamento biennale di European Lotteries per analizzare e discutere gli impatti dei megatrend tecnologici nel settore delle lotterie in Europa, ospitato da Sisal e IGT presso l’IBM Studios a Milano.

Durante le due giornate, moderate da Roberto Saracco, Co-Chair, IEEE – FDC Digital Reality Initiative, relatori e partecipanti si sono interrogati sullo stato della Trasformazione Digitale, con un focus sull’Intelligenza Artificiale e su come questa può cambiare i prodotti delle lotterie, sulle numerose potenzialità del Metaverso per le aziende attraverso un vero e proprio viaggio virtuale all’interno dei diversi mondi visitabili sulle varie piattaforme e contestualmente sui vantaggi o svantaggi dell’utilizzo degli NFT applicati al mondo delle lotterie.

Tra i relatori Emanuela Girardi Prenger, CEO & Founder Pop AI; Artur Sychov, Founder & CEO SomniumSpace, Louis Nisiotis, University of Central Lancashire Cyprus Campus ed Eleonora Faina, General Director Anitec-Assinform.

Nel corso dell’evento sono stati assegnati anche gli Innovation Awards 2022, il riconoscimento di European Lotteries alle aziende che nel periodo 2019-2022 hanno implementato i migliori progetti di innovazione nelle lotterie di riferimento. A Norsk Tipping A/S è stato assegnato il primo premio per aver introdotto strumenti innovativi di gioco responsabile a tutela dei consumatori.

PressGiochi