EL. Il 22 luglio a Bruxelles si discute di esport, nuove tecnologie e lotterie

L’avvento dell’era digitale offre possibilità entusiasmanti per il settore del gioco d’azzardo ma comporta anche potenziali insidie ​​​​e domande sulla natura a lungo termine del modello di sviluppo delle lotterie in termini di ridistribuzione, modalità di gioco responsabile, regolamentazione specifica del settore, ecc.

In questo percorso, – scrive la European Lotteries – , la protezione dei consumatori, in particolare delle persone vulnerabili e dei minori, nonché l’ordine pubblico contro il riciclaggio di denaro e le frodi rimangono le massime priorità per gli operatori delle lotterie in Europa.

Con l’obiettivo di analizzare nuove prospettive per il settore nello sviluppo e nell’applicazione di intelligenza artificiale, token non fungibili (NFT) e criptovalute, EL ha organizzato un evento che si terrà il 22 luglio presso il Parlamento europeo.

Si discuterà delle opportunità di partnership con l’industria degli e-sport. Cosa riserva il futuro ai membri delle lotterie europee nell’era digitale?

L’evento si svolgerà al Parlamento europeo (Bruxelles) mercoledì 22 giugno 2022, dalle 11:00 alle 13:00. L’evento è organizzato dall’EL Public Affairs Coordination Working Group (PAC) e ospitato dal Membro del Parlamento Europeo Fulvio Martusciello (PPE, Italia).

