EL e ENGSO si impegnano a rafforzare il ruolo dello sport nel 2020/2021

Le lotterie europee (EL) e ENGSO, la ONG europea dello sport, stanno estendendo la loro partnership con un nuovo accordo di due anni (2020/2021). Accordo che evidenzia la collaborazione reciprocamente vantaggiosa in diverse aree, in linea con la strategia di ciascuna organizzazione, lottando per la responsabilità, la società, la sostenibilità e l’integrità. Il Presidente dell’EL, Hansjorg Holtkemeier, dichiara: “Accolgo con grande piacere la rinnovata collaborazione tra EL e ENGSO dei prossimi due anni, dato che entrambe le associazioni condividono valori simili e sono convinto che insieme ci svilupperemo ancora di più, portando la nostra cooperazione al livello successivo, nel massimo interesse della società e in uno sport di base credibili e basato su valori in tutta Europa”.

“Oggi il ruolo dello sport nella società è sempre più riconosciuto, aumentando anche le aspettative per lo sport di base. In un momento simile, ilsupporto dei membri dell’EL non può essere sottovalutato. La partnership tra ENGSO ed EL è essenziale per rafforzare ulteriormente il ruolo sociale dello sport a livello europeo. Siamo entusiasti del costante impegno reciproco e pronti ad esplorare ulteriori attività per raggiungere i nostri obiettivi comuni” spiega il Presidente dell’ENGSO Stefan Bergh.

EL e ENGSO cooperano da oltre 11 anni. Più recentemente, nel 2019, si è notato il successo della seconda edizione di successo della European Sport Platform a Roma, la coclusione del progetto ASPIRE sull’inclusione dei rifugiati nello sport e la presentazione del progetto SPIRIT su sport e salute mentale, supportato dal programma Erasmus+ e EL. Fin dalla sua ideazione, le due associazioni, hanno anche sostenuto attivamente la Settimana europea dello sport, un’iniziativa guidata dalla Commissione europea e di cui sono partner ufficiali. Un particolare momento è stato un evento congiunto per sensibilizzare l’importanza della parità e dell’etica nello sport. Entrambe le associazioni non vedono l’ora di continuare la loro collaborazione a beneficio della società e dello sport in Europa.

