EL: agli Industry Days si promuove l’unione tra business e sostenibilità

Sullo sfondo dell’invasione russa dell’Ucraina, la nona edizione degli EL Industry Days 2022 ha evidenziato l’importanza dei valori fondamentali della lotteria (responsabilità, sostenibilità e integrità) a beneficio della società.

Sotto il motto “We Connect” i partecipanti hanno avuto l’opportunità di riconnettersi.

Durante gli Industry Days, l’European Lotteries ha lanciato un’iniziativa ambientale, sottolineando l’importanza della sostenibilità nel settore delle lotterie. In tutto il mondo sempre più aziende stanno integrando pratiche sostenibili nei loro modelli di business e le lotterie continuano a svolgere un ruolo cruciale. La nuova iniziativa ambientale mira a creare una dinamica collettiva tra i membri EL su impegni concreti in campo ambientale, compreso l’uso di carta proveniente da foreste sostenibili certificate per i materiali di gioco (es. gratta e vinci); e il monitoraggio regolare delle emissioni di gas serra (ovvero un piano d’azione per ridurre le emissioni di carbonio).

Presentati da KANTAR, la società leader mondiale di dati, approfondimenti e consulenza, i risultati di un recente studio di ricerca EL sulle giovani generazioni e sui giochi sono stati presentati per la prima volta agli Industry Days. A seguito di uno studio precedente nel 2018, l’obiettivo principale di questo studio di follow-up era identificare idee/direzioni di sviluppo del prodotto pertinenti e uniche. I risultati hanno mostrato che i giocatori più giovani apparentemente preferiscono un gioco basato sia sulla fortuna che sull’abilità/conoscenza e che non esiste un gioco ideale per tutti. Poiché l’intrattenimento è un fattore da tenere in considerazione per il gioco, i giochi dovrebbero essere davvero divertenti. Si consiglia pertanto che le lotterie dispongano di un ampio portafoglio di giochi per soddisfare molte esigenze diverse.

EL e i membri utilizzeranno questa importante e tempestiva ricerca per impegnarsi ulteriormente con i giocatori più giovani, mantenendo allo stesso tempo un alto livello di gioco responsabile e integrità.

Riflettendo sulle sfide e sulle opportunità della pandemia, un segmento speciale dell’Industry Day di quest’anno ha riunito i CEO della lotteria per riconnettersi durante un Tavolo interattivo dei direttori. Tutti i CEO hanno convenuto che, a seguito della pandemia, le lotterie sono più rapide nelle loro operazioni, efficienti, flessibili e più innovative, pur mantenendo il più alto livello di responsabilità e integrità. Le lotterie nazionali hanno anche dimostrato il loro ruolo importante a beneficio della società nei momenti di bisogno. Lo sviluppo digitale, l’omnicanale e il comportamento dei clienti devono essere seguiti da vicino nei mesi e negli anni a venire, nonché argomenti caldi come la pubblicità del gioco d’azzardo e la lotta contro gli illegali.

Sotto il tema generale di “We Connect”, gli EL Industry Days 2022 ospitati da Lotto Hessen e in stretta collaborazione con i partner Scientific Games e IGT hanno riunito un numero record di partecipanti (quasi 250 in totale) per riconnettersi dopo due lunghi anni.

Il presidente di EL Hansjörg Höltkemeier ha affermato: ‘Dopo due lunghi anni di separazione, gli EL Industry Days 2022 hanno riunito i nostri membri in un ambiente per (ri)connettersi. Sono felice di vederlo accadere. Con la situazione attuale davanti ai nostri occhi, è più importante che mai lavorare insieme. Questo è stato un momento per gioire ma anche per riflettere sul passato, presente e futuro. È stato un piacere vedere amici e colleghi, incontrarsi e scambiarsi sia dal punto di vista lavorativo che personale. Diversi possiamo essere, ma uniti rappresentiamo la società.”

PressGiochi