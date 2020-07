EGTA approva il codice di condotta pubblicitaria di EGBA

Il codice di condotta per la pubblicità responsabile nel gioco online dell’EGBA è stato accolto favorevolmente dall’Association of television and radio sales houses.

L’associazione europea delle case di vendita televisive e radiofoniche (egta) ora promuoverà il codice per i suoi membri e li incoraggerà a sostenerlo.

Il codice EGBA è la prima iniziativa paneuropea per la pubblicità del gioco d’azzardo online e apre la strada a standard responsabili per la pubblicità. Il codice introduce misure essenziali di protezione del consumatore per contenuti pubblicitari responsabili, su tutte le piattaforme mediatiche e misure dedicate per i social media e la protezione minore. Il codice si applica ai membri EGBA, altre società di gioco d’azzardo online con sede nell’UE / SEE che si iscrivono ad esso e la sua applicazione sarà monitorata da una terza parte indipendente. Una recente analisi ha rilevato che il codice integra e rafforza la normativa esistente sulla pubblicità del gioco d’azzardo nei paesi europei e, in diversi paesi, le misure del codice sono più rigorose delle norme nazionali esistenti.

Finora il codice è stato approvato da cinque associazioni nazionali di gioco d’azzardo: Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo.

“Siamo lieti di presentare il Codice di condotta dell’EGBA per la pubblicità responsabile del gioco d’azzardo, che promuove standard elevati per la protezione dei minore e contenuti pubblicitari socialmente responsabili. La pubblicità è essenziale per informare il consumatore dei siti Web regolamentati e allontanarli dai siti Web del mercato nero canaglia. Ma la pubblicità è come il settore del gioco d’azzardo è visibile al mondo esterno e dovrebbe essere responsabile e proteggere i consumatori, in particolare i minori. Accogliamo con favore il supporto di Egta per il codice, l’impegno del settore dei media è estremamente prezioso per il successo di questa iniziativa e non vediamo l’ora di entrare in contatto con i membri di Egta per promuovere ulteriormente il codice” ha affermato Maarten Haijer, segretario generale (EGBA).

PressGiochi