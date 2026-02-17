Newsletter

17 Febbraio 2026 - 19:35

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

EGP–FIPE: solo imprese responsabili e strutturate garantiscono tutela, sicurezza e legalità

I recenti fatti di cronaca nel Pescarese e nel Tarantino che hanno portato, dopo controlli dei carabinieri, alla chiusura e alla denuncia di alcune attività di giochi pubblici per gravi

17 Febbraio 2026

Share the post "EGP–FIPE: solo imprese responsabili e strutturate garantiscono tutela, sicurezza e legalità"

Stampa pagina

I recenti fatti di cronaca nel Pescarese e nel Tarantino che hanno portato, dopo controlli dei carabinieri, alla chiusura e alla denuncia di alcune attività di giochi pubblici per gravi violazioni, impongono una riflessione chiara.

EGP–FIPE ha una posizione netta: illegalità, lavoro nero e mancanza di sicurezza non hanno nulla a che fare con l’offerta seria di Giochi Pubblici. Chi opera fuori dalle regole non rappresenta il settore, ma ne mina credibilità e funzione pubblica.

Riteniamo necessario ribadire alcuni punti fondamentali:

  • totale e incondizionato appoggio alle operazioni dei Nuclei Ispettorato del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri (N.I.L.), il cui presidio sul territorio è essenziale per contrastare l’illegalità e tutelare le imprese oneste del settore;
  • tolleranza zero verso chi non rispetta le norme di tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di gioco, in primo luogo quella antincendio: contratti pirata, lavoro nero e mancata prevenzione sono violazioni gravi e inaccettabili;
  • responsabilità e preparazione imprenditoriale sono requisiti imprescindibili per offrire i giochi pubblici in concessione, garantendo un’offerta di qualità, sicura e trasparente.

Auspichiamo sempre più intensamente la rapida riorganizzazione legislativa del comparto: serve un quadro normativo che garantisca standard sempre più elevati e operi una rigida selezione, premiando le imprese più organizzate, etiche e responsabili. Solo così si tutelano cittadini, lavoratori ed interessi collettivi.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

EGP–FIPE: solo imprese responsabili e strutturate garantiscono tutela, sicurezza e legalità

Paesi Bassi. KSA emette un ordine con penalità a Polymarket per offerta illegale di gioco

Malta, MGA pubblica i risultati di un’indagine sulle pratiche di gioco responsabile

Champions League, andata playoff, trasferte insidiose per le italiane: Inter a Bodo, Juventus a Istanbul, Atalanta a Dortmund

Torino: partite di poker illegali in un bar, sequestrati il locale e gli strumenti di gioco

Champions League – L’Inter in casa del Bodø/Glimt: sarà un’altra vittima illustre dei norvegesi? Non per gli esperti Sisal, che favoriscono i nerazzurri a 1,75

Tino (Betsson): “Riordino giochi, le nuove regole non fanno paura, la vera sfida è trasformare gli investimenti in opportunità”

Admiral Bet sceglie l’aggregatore Casinò di Microgame per entrambi i suoi brand AdmiralBet.it e Starvegas.it

Filippine. PAGCOR propone di rendere più severe le norme sulla pubblicità al gioco

Torino: minori in una sala scommesse, sanzione di 6.600 euro per il titolare

Gioco patologico, la Francia presenta nuovo progetto di legge in Ce

Scommesse. ADM mette ordine tra errori quota e bug: nuova circolare per i concessionari di gioco

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy