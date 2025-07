EGBA: Yaspa diventa un nuovo membro associato

EGBA e Yaspa sono lieti di unire le forze per rafforzare le conoscenze e l’approccio dell’associazione al panorama in evoluzione dei pagamenti.

L’European Gaming and Betting Association (EGBA) e Yaspa, una fintech pluripremiata, annunciano con piacere che Yaspa è entrata a far parte dell’associazione come nuovo membro associato. La partnership rafforza l’impegno di entrambe le parti a promuovere soluzioni di pagamento sicure, efficienti e innovative nel settore del gioco online in Europa.

In qualità di organismo rappresentativo delle principali aziende europee del gioco online, EGBA promuove l’innovazione in tutte le aree del settore, compresi i pagamenti. Come membro associato, Yaspa contribuirà con la propria esperienza nei pagamenti tramite open banking e nella verifica dell’identità dei clienti per sostenere la missione di EGBA nel promuovere standard elevati e nel modellare la conoscenza e l’approccio dell’associazione al mondo dei pagamenti in evoluzione.

La piattaforma di Yaspa connette identità e denaro attraverso la tecnologia dell’open banking e l’intelligenza artificiale per offrire Intelligent Payments: pagamenti bancari in tempo reale (Pay by Bank) combinati con informazioni verificate sui clienti. Creata appositamente per affrontare la sfida del gioco responsabile, la tecnologia Intelligent Payments di Yaspa consente agli operatori di identificare giocatori vulnerabili, prevenire abusi sui bonus e gestire controlli di sostenibilità e valore nel tempo in modo fluido e immediato. I giocatori beneficiano di un processo di pagamento rapido e semplice, mentre gli operatori possono personalizzare la gestione del rischio e del ciclo di vita in base al profilo di ciascun individuo, in tempo reale.

Commentando l’ingresso nell’associazione, James Neville, CEO di Yaspa, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di EGBA come membri associati e di collaborare con alcune delle aziende più lungimiranti del settore europeo del gioco online. In Yaspa siamo impegnati a promuovere innovazioni nei pagamenti che migliorino sicurezza, fiducia ed esperienza d’uso per operatori e clienti. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con EGBA e i suoi membri per contribuire a plasmare il futuro dei pagamenti sicuri e senza interruzioni.”

Maarten Haijer, Segretario Generale di EGBA, ha accolto Yaspa nell’associazione dichiarando: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Yaspa come membro associato e attendiamo con interesse la collaborazione con il loro team. La loro esperienza nei pagamenti tramite open banking e nella verifica sarà estremamente preziosa mentre proseguiamo gli sforzi per innalzare gli standard del settore e promuovere un ambiente di gioco online sicuro, protetto e affidabile per i clienti. Espandere la nostra adesione a fintech innovative come Yaspa ci consente di unire meglio la voce del settore più ampio e di incentivare soluzioni tecnologiche in ogni aspetto del comparto.”

PressGiochi