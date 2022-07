EGBA: verso una cultura più forte della responsabilità e della cooperazione nel settore, in Europa e oltre

Con la richiesta di un gioco d’azzardo più sicuro che continua a crescere in tutti i paesi europei, è importante che le società di gioco prendano sul serio la loro rappresentanza nella società per garantire che il settore abbia un futuro sostenibile. In caso contrario, la società risponderà e una regolamentazione sempre più severa diventerà inevitabile e avrà un impatto sulla nostra capacità di continuare a fare affari. Come aziende e associazioni, abbiamo tutti bisogno di lavorare più insieme verso una cultura più forte della responsabilità e della cooperazione in modo che il settore sia meglio organizzato e rappresentato.

Perché ci sono troppi operatori che siedono alla periferia del nostro settore, non contribuiscono alla rappresentanza del settore e scelgono di non partecipare ad associazioni di categoria come EGBA.

La responsabilità richiede certamente impegno e risorse. Ma ci sono alcune semplici regole che le aziende possono seguire. Diventa membro di un’associazione di categoria se non lo sei già. Investire nelle relazioni con stakeholder più ampi e con i nostri critici. Aiutare a sviluppare codici di condotta del settore locale e applicarli. Incontra regolarmente i leader politici e normativi per identificare problemi e trovare soluzioni. Sii aperto, onesto e trasparente riguardo alle tue attività. Investi nel rafforzamento della voce del settore.

Molte delle sfide affrontate dal settore sono comuni e di natura transfrontaliera ed è per questo che una maggiore cooperazione tra aziende e associazioni è così importante. Una cooperazione rafforzata, in particolare intorno al gioco d’azzardo più sicuro, può aiutare gli attori del settore a condividere informazioni, apprendimenti e migliori pratiche sulle iniziative di utoregolamentazione che funzionano bene e quelle che non funzionano, e creare un ecosistema più favorevole per amplificare la voce del settore.

Siamo lieti che molte associazioni di categoria nazionali condividano questa visione e partecipino attivamente alla piattaforma delle associazioni europee di gioco d’azzardo online, che abbiamo fondato insieme a loro nel 2019. È incoraggiante che la partecipazione alla piattaforma continui a crescere ed evidenzia che un voce dell’industria, attraverso la cooperazione, è una visione condivisa in tutta Europa. La piattaforma riunisce già 21 organismi commerciali per condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche. Si riunisce regolarmente e, in molti modi, organizza una cooperazione che esisteva già da molti anni.

La piattaforma fornisce anche un importante trampolino di lancio per le azioni congiunte del settore, tra cui l’annuale European Safer Gambling Week, che EGBA ha lanciato per la prima volta nel 2021. La Safer Gaming Week è un’importante iniziativa di responsabilità per promuovere il gioco d’azzardo più sicuro in Europa ed è organizzata congiuntamente da EGBA e da varie associazioni nazionali di categoria. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 17 al 23 ottobre e non vediamo l’ora di avere conversazioni aperte, oneste e costruttive sul gioco d’azzardo più sicuro durante la settimana.

I nostri membri prendono sul serio le proprie responsabilità e lavorano duramente ogni giorno per promuovere il gioco d’azzardo sicuro e sostenibile e cooperano insieme per essere trasparenti e responsabili delle loro attività. Questo fa parte del nostro sforzo collettivo, come EGBA, per contribuire a un settore del gioco d’azzardo sostenibile che possa lottare per i propri interessi, riconoscere il proprio posto nella società e rispondere alle preoccupazioni che la società potrebbe avere, sia oggi che in futuro. Ma non possiamo farlo da soli. Ecco perché siamo lieti di avere partner nazionali che si impegnano per una cultura più forte della responsabilità e della cooperazione del settore: in Europa e oltre.

