EGBA, Super Technologies entra a far parte del Consiglio di Amministrazione

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di annunciare che Super Technologies (Super) è entrata a far parte del proprio Consiglio di Amministrazione. La nomina riflette il crescente contributo di Super alle attività dell’EGBA sin dal suo ingresso nell’associazione, avvenuto nell’ottobre 2024, e rafforza ulteriormente la leadership dell’associazione grazie alla presenza di uno degli operatori di gioco e scommesse online in più rapida crescita in Europa.

Super si unisce agli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell’EGBA per contribuire a definire la direzione strategica dell’associazione e portare avanti il suo impegno nell’innalzare gli standard del settore e promuovere un mercato europeo del gioco online ben regolamentato e sostenibile.

Borut Petek, Chief Global Affairs Officer di Super, ha dichiarato: “Entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’EGBA rappresenta un importante traguardo per Super. Ancora più importante, riflette la nostra convinzione che un settore forte e affidabile possa prosperare solo all’interno di un quadro normativo solido ed efficace.

L’Europa ha l’opportunità di diventare il punto di riferimento mondiale per un mercato del gioco e delle scommesse ben regolamentato. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una stretta collaborazione tra operatori, autorità di regolamentazione e decisori politici, un impegno costante nell’innalzare gli standard e una determinazione condivisa nel rafforzare la tutela dei consumatori, preservare l’integrità del mercato, contrastare il gioco illegale e garantire che gli operatori autorizzati continuino a rappresentare la scelta più sicura per i consumatori.

Siamo onorati di entrare a far parte del Consiglio e non vediamo l’ora di collaborare con gli altri membri per promuovere politiche che favoriscano elevati standard normativi, sostengano una crescita sostenibile e contribuiscano a plasmare il futuro del mercato europeo regolamentato del gioco e delle scommesse”.

Maarten Haijer, Segretario Generale dell’EGBA, ha dichiarato: “Da quando è entrata a far parte dell’EGBA, Super si è dimostrata un membro attivo e impegnato, e siamo lieti di accoglierla nel nostro Consiglio di Amministrazione. La sua prospettiva e la sua esperienza di mercato rappresenteranno un prezioso contributo mentre continuiamo a promuovere elevati standard di settore e un ambiente europeo del gioco online sicuro, competitivo e ben regolamentato”.

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