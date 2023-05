EGBA: si terrà dal 13 al 19 novembre l’European Safer Gambling Week 2023

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di annunciare che la terza edizione della European Safer Gambling Week si terrà dal 13 al 19 novembre 2023.

L’iniziativa transfrontaliera annuale promuove il gioco responsabile in Europa ed è coordinato dall’EGBA e dai suoi membri.

L’edizione di quest’anno (ESGW23) sarà organizzata da una partnership di quindici associazioni europee di gioco d’azzardo online e ci saranno una serie di attività ed eventi organizzati in tutta Europa per aumentare la consapevolezza sul gioco d’azzardo sicuro e per condividere gli ultimi sviluppi nella regolamentazione e nella ricerca sul gioco d’azzardo più sicuro.

“Siamo lieti di annunciare la terza edizione della Settimana europea del gioco d’azzardo sicuro. Come organizzazione, l’EGBA e i suoi membri si impegnano ogni giorno a promuovere una forte cultura del gioco d’azzardo più sicuro e durante la settimana stessa puoi aspettarti di vedere uno sforzo concertato

in tutta Europa per sensibilizzare sul gioco responsabile. L’iniziativa offre una fantastica opportunità per il settore del gioco europeo di riunirsi per promuovere una questione di importanza comune: il gioco responsabile” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.

PressGiochi