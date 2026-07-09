EGBA, rapporto annuale sulle attività 2026: progressi nella definizione degli standard e crescita del numero di membri

L’associazione ha pubblicato il Rapporto annuale sulle attività 2026, che mette in evidenza i principali risultati organizzativi raggiunti negli ultimi dodici mesi e presenta gli ultimi dati sul mercato europeo del gioco online raccolti dai propri membri.

La European Gaming and Betting Association (EGBA), che rappresenta i principali operatori europei del gioco e delle scommesse online, ha pubblicato il suo ultimo Rapporto annuale sulle attività. Il documento illustra i principali traguardi raggiunti dall’associazione e offre un quadro del mercato europeo del gioco online attraverso dati aggregati forniti dai suoi membri.

Il Rapporto annuale sulle attività 2026 descrive i risultati conseguiti nell’ultimo anno, tra cui i progressi compiuti nella definizione e nel rafforzamento degli standard del settore, dalla tutela dei giocatori alla pubblicità, fino alla prevenzione del riciclaggio di denaro. La quinta edizione della Settimana europea del Gioco Responsabile ha registrato una partecipazione e un impatto senza precedenti in Europa, includendo per la prima volta messaggi dedicati al gioco responsabile trasmessi durante partite di calcio in diretta televisiva in diversi Paesi. L’EGBA ha inoltre lanciato safergambling.eu, una nuova piattaforma dedicata che fornisce ai giocatori informazioni specifiche per ciascun Paese su servizi di assistenza e strumenti di autoesclusione.

Il Rapporto annuale sulla sostenibilità 2025 dell’EGBA evidenzia ulteriori progressi negli sforzi dei membri in materia di sostenibilità e, per la prima volta, include dati sul contributo fiscale apportato dagli operatori alle economie europee. L’associazione ha inoltre sostenuto l’approvazione del primo standard europeo sugli indicatori di rischio di comportamento problematico nel gioco online, un’iniziativa proposta dall’EGBA nel 2022, e ha lanciato il Responsible Influencer Marketing Pledge in collaborazione con la European Advertising Standards Alliance (EASA).

L’EGBA ha rafforzato la propria rappresentanza con l’ingresso di Tipico come nono membro operatore a pieno titolo e di Yaspa come nuovo membro associato. Parallelamente, ha ampliato in modo significativo il proprio segretariato con l’inserimento di tre nuovi collaboratori nei settori delle politiche pubbliche, degli affari regolatori e delle relazioni con le istituzioni dell’Unione europea.

Il rapporto presenta inoltre dati aggregati relativi al 2025 provenienti dai membri dell’associazione, comprendenti informazioni sui tassi di ritorno al giocatore (RTP), sulle vincite dei clienti, sui prodotti offerti e sulle licenze detenute.

«È stato un anno fondamentale per EGBA sotto diversi aspetti: la Settimana europea del Gioco Responsabile più partecipata di sempre, l’approvazione del primo standard europeo sugli indicatori di rischio, i nuovi standard sull’influencer marketing e i continui progressi nell’attuazione delle nostre Linee guida antiriciclaggio», lo ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario generale dell’EGBA.

«Anche la transizione della Finlandia verso un mercato aperto a più concessionari rappresenta uno sviluppo di grande rilievo che sosteniamo da tempo e conferma la nostra posizione: mercati competitivi e regolamentati sono il modo più efficace per proteggere i consumatori e contrastare il mercato illegale. Guardando al futuro, continueremo a lavorare per definire standard condivisi per il settore e promuovere una regolamentazione equilibrata e intelligente in tutta Europa», ha aggiunto Haijer.

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