EGBA pubblica il suo rapporto annuale sulle attività 2025

L’European Gaming and Betting Association (EGBA), che rappresenta i principali operatori di gioco online in Europa, ha pubblicato il suo rapporto annuale sulle attività. Il rapporto illustra i principali risultati di EGBA e fornisce preziose informazioni sul mercato europeo del gioco d’azzardo online attraverso dati di mercato aggregati dei suoi membri.

Il “Rapporto annuale sulle attività 2025” descrive i risultati di EGBA in diverse aree. La quarta edizione annuale della Settimana europea del gioco d’azzardo più sicuro si è estesa a un record di 26 paesi con 195 stakeholder partecipanti, raggiungendo 3 milioni di cittadini con importanti messaggi sulla sicurezza. Il rapporto annuale sulla sostenibilità di EGBA ha rivelato un utilizzo record di strumenti di gioco più sicuri, con 21 milioni di clienti (65% del totale) che utilizzano strumenti di sicurezza e oltre 67 milioni di messaggi inviati ai giocatori per promuovere un gioco sicuro e sostenibile.

EGBA ha condotto un secondo esercizio di monitoraggio del suo codice pubblicitario responsabile paneuropeo, concentrandosi su misure di protezione dei minori. L’associazione ha avanzato le sue iniziative di antiriciclaggio, organizzando workshop per istruire gli stakeholder del settore sul nuovo quadro AML dell’UE. L’associazione ha rafforzato la sua rappresentanza del settore con Superbet Group, LeoVegas Group e Sumsub che si sono uniti come nuovi membri.

Il rapporto presenta anche dati aggregati del mercato del gioco online europeo del 2024 dai membri dell’associazione, comprese informazioni sui loro ricavi lordi di gioco combinati, puntate, tassi di ritorno al giocatore, vincite dei clienti, prodotti e licenze. I dati rivelano un aumento del 15% nei ricavi lordi di gioco online combinati dei membri di EGBA a 13,5 miliardi di euro nel 2024, con i giochi da casinò che rappresentano il 51% dei ricavi totali.

“È stato un anno significativo per EGBA: i nostri membri si sono ampliati, abbiamo ospitato una Settimana europea del gioco d’azzardo più sicuro da record che ha raggiunto oltre 3 milioni di cittadini con messaggi sulla sicurezza e abbiamo fornito input in molte importanti discussioni politiche. Mentre la Finlandia completa la sua transizione da un monopolio a un sistema di licenze, tutti gli stati membri dell’UE avranno presto una qualche forma di quadro multi-licenza per il gioco online. Questa è una pietra miliare importante, che rappresenta un cambiamento fondamentale nel panorama normativo europeo degli ultimi 15 anni e convalida la nostra visione secondo cui mercati competitivi e ben regolamentati sono il modo migliore per proteggere i consumatori. Guardando al futuro, continueremo a promuovere politiche efficaci che supportino il gioco più sicuro e affrontino le restanti normative e pratiche anticoncorrenziali”, ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario generale di EGBA.

Dati sul mercato europeo del gioco online dai membri di EGBA (2024)

Licenze

Detengono collettivamente 321 licenze per offrire i loro servizi.

Autorizzati in 21 paesi europei.

Ricavi

I ricavi lordi combinati del gioco online (GGR) hanno raggiunto i 13,5 miliardi di euro, con un incremento annuo del 15%.

Questi ricavi rappresentano circa il 30% del GGR online totale in Europa.

Puntate

Elaborate 177,7 miliardi di puntate individuali, con un incremento annuo del 31%.

Il valore totale della puntata ha raggiunto i 215,6 miliardi di euro, con un incremento dell’11%.

Il valore medio della puntata è stato di 1,20 euro, con un calo del 14%.

Vincite dei clienti

Tasso medio di ritorno al giocatore (RTP) del 93,7%.

Ha consegnato 202,1 miliardi di euro di vincite dei clienti, con un incremento annuo dell’11%.

Prodotti

I giochi da casinò hanno guidato la generazione di ricavi (51% del GGR a 7,0 miliardi di euro), seguiti dalle scommesse sportive (41% del GGR a 5,5 miliardi di euro).

Altri prodotti includevano poker (4% di GGR a 0,5 miliardi di €), bingo e altri prodotti di gioco d’azzardo (2% a 0,4 miliardi di €), e-sport e scommesse virtuali (ciascuno 1% a 0,1 miliardi di €).

I ricavi dei giochi da casinò sono aumentati del 22% annuo, mentre i ricavi delle scommesse sportive sono cresciuti del 15%.

Il bingo e altri prodotti di gioco d’azzardo hanno mostrato un aumento del 19%, così come gli e-sport con una crescita del 16%.

Le scommesse virtuali hanno avuto livelli di fatturato simili, mentre il poker è diminuito del 5%.

All’interno delle scommesse sportive, le scommesse pre-partita hanno rappresentato il 63% dei ricavi, rispetto al 37% generato dalle scommesse in-play.

PressGiochi