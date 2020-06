EGBA pubblica il Codice di condotta settoriale per la protezione dei dati

La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha pubblicato oggi un codice di condotta sulla protezione dei dati che stabilisce norme specifiche per settore e le migliori pratiche per garantire la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 dell’UE e promuove i più alti standard di protezione dei dati nel settore del gioco d’azzardo online.

Il Codice di condotta sulla protezione dei dati nel gioco d’azzardo online stabilisce norme a lungo termine per la protezione dei dati per il settore del gioco d’azzardo online in Europa e intende integrare e rafforzare la conformità del settore al GDPR. Il Codice è una delle prime iniziative di autoregolamentazione specifiche del settore in Europa a supporto della conformità con il GDPR. Il Codice fa parte degli sforzi più ampi dell’EGBA per promuovere gli standard nel settore del gioco d’azzardo online ed è conforme al GDPR, che incoraggia l’uso di codici specifici del settore a supporto della corretta applicazione delle sue disposizioni.

Il codice introduce misure specifiche e migliori pratiche su:

– Miglioramento dei diritti di portabilità – comprese le regole per consentire ai clienti di trasferire i propri dati personali da una società all’altra in modo più semplice e sicuro (comprese le regole per la registrazione dell’account del giocatore, la cronologia delle transazioni, le preferenze di marketing, ecc.).

– Supportare la trasparenza – specificando ciò che deve essere contenuto nell’informativa sulla privacy di un’azienda e quali sono le possibili eccezioni al principio di trasparenza, in considerazione delle specificità del settore.

– Protezione contro la violazione dei dati personali: le società di gioco d’azzardo online sono tenute a introdurre un piano per prevenire e / o mitigare la violazione dei dati personali.

– Creazione di account VIP: come le aziende dovrebbero stabilire account dei giocatori per i clienti “VIP” in modo da rispettare la privacy e l’uso dei dati personali.

– Gioco d’azzardo più sicuro – come le aziende dovrebbero bilanciare i diritti alla privacy di un cliente con la necessità di proteggerli dal gioco d’azzardo problematico.

– Marketing diretto – guida su come proteggere i dati dei clienti durante il marketing diretto e impedire ai clienti autoesclusi di ricevere marketing diretto.

– Rilevamento di frodi: misure per prevenire le frodi e garantire che i dati vengano utilizzati per conformarsi alle leggi applicabili.

Tutti i membri EGBA aderiranno al Codice che è anche aperto alla firma di altre società di gioco online autorizzate nell’UE / SEE. La conformità al Codice sarà monitorata da un organismo di monitoraggio indipendente di terze parti.

In linea con i requisiti del GDPR, il Codice è stato ora presentato all’Autorità maltese per la protezione dei dati per l’approvazione formale della conformità del Codice al GDPR. Questo è un processo che coinvolge le autorità di protezione dei dati in altri paesi dell’UE e il Comitato europeo per la protezione dei dati e può durare tra 18-24 mesi.

“In occasione del 2 ° anniversario del GDPR, le questioni relative alla protezione dei dati, alla privacy e all’uso dei dati personali continuano a destare preoccupazione per molti cittadini europei. Ecco perché siamo lieti di presentare questo nuovo codice che dimostra l’impegno del settore del gioco d’azzardo online nel proteggere i dati personali dei nostri 16,5 milioni di clienti e nel supportare il successo del GDPR. Siamo lieti di essere uno dei primi settori industriali in Europa a introdurre un codice di autoregolamentazione che supporta la conformità al GDPR. I dati e il modo in cui vengono utilizzati svolgono un ruolo sempre più importante nel modo in cui cittadini e imprese interagiscono online – e il settore del gioco d’azzardo online non è diverso. Questo codice indica come le aziende di gioco d’azzardo online dovrebbero assicurarsi che i loro clienti comprendano come vengono utilizzati i loro dati personali e fornisce importanti indicazioni su come le aziende dovrebbero usare i dati personali nelle loro interazioni con i clienti, incluso il modo in cui identificano e affrontano i problemi di gioco nei loro clienti. ” ha commentato Maarten Haijer, segretario generale, EGBA.

