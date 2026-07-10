EGBA presenta un esposto alla Banca di Lituania contro un provider di pagamenti per presunti collegamenti con operatori di gioco illegale

La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha presentato un esposto formale alla Banca di Lituania nei confronti di Walletto, fornitore di servizi di pagamento con sede in Lituania, per il presunto trattamento di pagamenti riconducibili a operatori di gioco online illegali.

L’iniziativa segue un’indagine condotta da EGBA su siti web e applicazioni di gioco illegale che prendono di mira i consumatori europei. Secondo quanto riportato nell’esposto, durante l’indagine sono state effettuate transazioni di prova che avrebbero fornito elementi indicativi del fatto che i servizi di Walletto siano stati utilizzati per elaborare depositi destinati ad alcune di queste piattaforme.

Sebbene l’esposto riguardi un singolo operatore, EGBA sottolinea come il problema interessi l’intera catena dei pagamenti. Gli operatori di gioco illegale, infatti, non potrebbero operare su larga scala senza l’accesso ai sistemi di pagamento, facendo affidamento sugli stessi metodi di pagamento e sui medesimi circuiti di carte utilizzati quotidianamente dai consumatori.

Finché tali operatori continueranno ad accettare depositi e a processare transazioni, potranno operare al di fuori dei regimi di licenza previsti nell’Unione europea, eludere i controlli delle autorità di regolamentazione ed esporre i consumatori a rischi significativi.

Le piattaforme illegali, evidenzia l’associazione, non offrono alcuna delle garanzie richieste agli operatori autorizzati. I consumatori che vi fanno ricorso non beneficiano delle tutele fondamentali previste dalla normativa: mancano procedure efficaci di verifica dell’identità, strumenti per il gioco responsabile, controlli antiriciclaggio e qualsiasi garanzia sull’effettivo pagamento delle eventuali vincite. Inoltre, l’assenza di adeguati controlli sull’identità consente anche ai minori e ai giocatori autoesclusi di accedere facilmente a tali siti.

Secondo EGBA, gli operatori illegali sfruttano le vulnerabilità presenti lungo tutta la filiera dei pagamenti, coinvolgendo fornitori di servizi di pagamento, acquirer e circuiti delle carte, per continuare a raggiungere i consumatori europei.

Per affrontare efficacemente il fenomeno è necessario un approccio maggiormente coordinato tra decisori politici, autorità di regolamentazione del gioco e dei servizi finanziari, prestatori di servizi di pagamento, acquirer e circuiti internazionali delle carte.

In particolare, i circuiti delle carte rivestono un ruolo strategico, poiché definiscono le regole delle reti attraverso cui transitano i pagamenti diretti alle piattaforme illegali e dispongono di dati sulle transazioni ai quali gli altri soggetti coinvolti non hanno accesso.

Il principio, secondo l’associazione, è semplice: i fornitori di servizi di pagamento non dovrebbero elaborare transazioni destinate a operatori di gioco illegale.

Per questo motivo, EGBA chiede un rafforzamento delle attività di controllo. Le autorità di vigilanza finanziaria dovrebbero applicare in modo pieno e uniforme la normativa vigente, tra cui la Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD) e la disciplina antiriciclaggio, nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento. Parallelamente, anche i circuiti delle carte dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire che le proprie reti vengano utilizzate per processare pagamenti destinati ad attività di gioco illegale.

Il Segretario Generale di EGBA, Maarten Haijer, ha dichiarato: «I fornitori di servizi di pagamento non dovrebbero essere autorizzati a elaborare transazioni per operatori di gioco illegale. Questi operatori prosperano sfruttando canali finanziari legittimi e le principali reti di pagamento utilizzate quotidianamente dai consumatori. Il nostro obiettivo è semplice: non lasciare loro alcuno spazio di manovra e interrompere i canali di pagamento attraverso i quali raggiungono i consumatori europei. Anche i circuiti delle carte hanno un ruolo fondamentale nel contrasto alle transazioni illegali: sono nella posizione migliore per intervenire, poiché definiscono le regole di tali reti e possono monitorare flussi di pagamento che nessun altro soggetto è in grado di vedere.»

EGBA ha infine ribadito che continuerà a promuovere un’azione coordinata lungo l’intera filiera dei pagamenti, con l’obiettivo di estromettere gli operatori di gioco illegale dal mercato europeo del gioco online.

PressGiochi