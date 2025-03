Nel 2024, il mercato europeo del gioco raggiunge i 123,4 miliardi di euro

Secondo un nuovo report pubblicato da EGBA in collaborazione con H2 Gambling Capital, nel 2024 il gioco d’azzardo online ha rappresentato il 39% delle entrate totali del gioco d’azzardo in

Secondo un nuovo report pubblicato da EGBA in collaborazione con H2 Gambling Capital, nel 2024 il gioco d’azzardo online ha rappresentato il 39% delle entrate totali del gioco d’azzardo in Europa, in aumento rispetto al 37% del 2023, con una crescita costante prevista per il 2025.

Secondo l’ultimo report sui dati di mercato pubblicato dall’European Gaming and Betting Association (EGBA) in collaborazione con H2 Gambling Capital, il mercato del gioco d’azzardo europeo ha raggiunto 123,4 miliardi di euro di entrate lorde dal gioco (GGR) nel 2024, con un aumento del 5% rispetto al 2023.

Secondo il report “European Gambling Market – Key Figures 2025 Edition”, che copre i mercati del gioco d’azzardo dell’UE-27 e del Regno Unito e include dati aggregati e previsioni per il mercato del gioco europeo, prodotti di gioco online e informazioni sui diversi mercati nazionali, i ricavi del gioco online sono aumentati fino a 47,9 miliardi di euro nel 2024, mentre il gioco terrestre è cresciuto fino a 75,5 miliardi di euro.

La crescita costante delle entrate del gioco d’azzardo online si riflette nella sua crescente quota di mercato, che rappresenta il 39% delle entrate totali del gioco in Europa nel 2024, rispetto al 37% del 2023. Nonostante le entrate del gioco terrestre siano aumentate in termini assoluti, la sua quota di mercato è diminuita dal 63% al 61%, riflettendo l’evoluzione delle preferenze dei consumatori. I dispositivi mobili hanno dominato il panorama del gioco online, generando il 58% delle entrate online nel 2024, rispetto al 56% del 2023.

Il report rivela chiare differenze nell’uso del prodotto tra gioco online e terrestre nel 2024:

La lotteria ha rappresentato il prodotto complessivo più grande con 38 miliardi di euro di fatturato, con una forte presenza terrestre (30,9 miliardi di euro) rispetto all’online (7,1 miliardi di euro);

I giochi da casinò (30 miliardi di euro in totale) hanno mostrato il modello opposto, prevalentemente online (21,5 miliardi di euro) rispetto a quelli terrestri (8,5 miliardi di euro);

Le slot machine (24,9 miliardi di euro) per loro natura sono esclusivamente terrestri;

Anche le scommesse sportive ed eventi (20,1 miliardi di euro) hanno mostrato una predominanza di attività online (13,7 miliardi di euro).

Il report evidenzia differenze sostanziali nei mercati del gioco nei paesi europei. La penetrazione del gioco d’azzardo online varia notevolmente, da un massimo del 68,3% delle entrate totali del gioco d’azzardo in Svezia e del 68,1% in Finlandia e Danimarca, a un minimo del 14,2% in Spagna.

Il Regno Unito rimane il più grande mercato del gioco in Europa con entrate totali di 30,8 miliardi di euro nel 2023, seguito dall’Italia con 25,5 miliardi di euro, dalla Francia con 17,8 miliardi di euro e dalla Germania con 17,7 miliardi di euro. L’utilizzo del prodotto nei vari paesi rimane fortemente influenzato dai quadri normativi locali e dalle preferenze dei giocatori.

Guardando al futuro, si prevede che il mercato del gioco europeo crescerà fino a 127,7 miliardi di euro nel 2025, con un aumento del 3,5% rispetto al 2024. Quest’anno, si prevede che il gioco online supererà un traguardo significativo raggiungendo il 40% di quota di mercato, con entrate previste a 51,1 miliardi di euro, mentre si prevede che il gioco terrestre crescerà modestamente fino a 76,6 miliardi di euro.

Le prospettive a lungo termine rimangono positive, con il mercato complessivo previsto per raggiungere 149,2 miliardi di euro entro il 2029. Si prevede che il gioco online crescerà del 6,9% annuo fino a raggiungere 66,8 miliardi di euro entro il 2029, mentre si prevede che il settore terrestre crescerà a un più modesto 1,8% annuo fino a raggiungere 82,4 miliardi di euro.

“Il mercato del gioco d’azzardo europeo ha mostrato una crescita costante nel 2024. Mentre il gioco terrestre rimane dominante e continua a crescere in termini assoluti, i canali online stanno mostrando uno slancio più forte, guidato dalle mutevoli preferenze dei consumatori e dal progresso tecnologico. Guardando al 2025, ci aspettiamo che il gioco online superi il significativo traguardo del 40% di quota di mercato, con questa tendenza destinata a continuare negli anni a venire, poiché si prevede che il gioco online si avvicinerà alla parità con il gioco terrestre entro il 2029.” – Maarten Haijer, Segretario generale dell’EGBA.

PressGiochi