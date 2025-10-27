Newsletter

27 Ottobre 2025 - 17:37

EGBA, Maarten Haijer discute la regolamentazione del gioco d’azzardo in Europa nel podcast di iGamingCare

27 Ottobre 2025

Maarten Haijer, Segretario Generale dell’EGBA, ha recentemente partecipato insieme al Prof. Dr. Andreas Ditsche, CEO di iGamingCare, a una discussione approfondita sulla regolamentazione del gioco d’azzardo online in Europa.

Durante il podcast, Maarten ha riflettuto su quasi due decenni di sviluppo normativo nel settore del gioco d’azzardo online europeo, basandosi sulla sua esperienza dalla carriera iniziale nel servizio civile olandese fino al suo attuale ruolo di leadership presso l’EGBA.

La discussione ha esplorato temi come la regolamentazione, la sostenibilità del settore, i rischi rappresentati dagli operatori del mercato nero e l’importanza della collaborazione per un gioco d’azzardo più sicuro. Maarten ha condiviso approfondimenti sull’uso della tecnologia per interagire con i giocatori e proteggerli, sottolineando che i membri dell’EGBA hanno inviato 100 milioni di messaggi relativi al gioco sicuro ai propri clienti nel 2024.

Maarten ha evidenziato l’importanza di mantenere i mercati regolamentati attraenti per i giocatori, avvertendo che regolamentazioni eccessivamente restrittive rischiano di spingere le persone verso operatori non regolamentati e di compromettere lo scopo della regolamentazione.

Ha inoltre sottolineato la prossima Settimana Europea del Gioco Sicuro 2025 (17–23 novembre), la campagna annuale paneuropea organizzata dall’EGBA per sensibilizzare sul gioco sicuro e rafforzare una solida cultura di protezione dei giocatori.

 

PressGiochi

