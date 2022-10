EGBA: lo studio KPMG evidenzia le misure di protezione attuate nel gioco d’azzardo online

Un nuovo rapporto di KPMG ha esaminato la protezione dei consumatori di vari servizi online, incluso il gioco d’azzardo, e i suoi risultati mostrano che i membri dell’EGBA offrono molte misure dettagliate di protezione dei consumatori.

Un nuovo rapporto di KPMG ha esaminato le misure di protezione dei consumatori offerte da vari servizi online, incluso il gioco d’azzardo, e ha scoperto che i membri dell’EGBA offrono molte e dettagliate misure di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda il gioco d’azzardo più sicuro e la protezione dei dati.

Il rapporto, commissionato da EGBA, ha esaminato un sito Web di gioco d’azzardo di ciascuna delle sei società membri di EGBA sia in Danimarca che nel Regno Unito, insieme a un sito Web in ciascuna giurisdizione per social media, servizi finanziari, relazioni, vendita al dettaglio di alcolici selezionati e società di e-sport.

KPMG ha esaminato i termini e le condizioni contrattuali di ciascun sito Web in cinque aree di interesse:

Know-Your-Customer;

Sicurezza del cliente;

Protezione dati;

Antiriciclaggio;

Pubblicità.

Per i siti web recensiti dei membri dell’EGBA, il rapporto ha rilevato:

Conosci il tuo cliente (KYC): tutti i siti Web hanno solide procedure KYC in entrambe le giurisdizioni (ad es. Verifica dell’età). Tutti i siti Web tranne uno richiedono una prova di identità durante la registrazione dell’account.

Sicurezza del cliente: tutti i siti Web hanno pratiche di gioco d’azzardo più sicure, con giochi d’azzardo più sicuri in primo piano sui loro siti Web. Gli strumenti e le risorse per aiutare e supportare i clienti sono chiaramente disponibili e ben visibili su ogni sito web (ad es. linee di assistenza e strumenti di sicurezza come i limiti di perdita, l’autoesclusione e i timeout).

Protezione dei dati: i siti Web hanno ampie politiche di protezione dei dati e responsabilità legali, inclusi i dettagli dei diritti; conservazione dei dati; controllo dei dati; base giuridica per il trattamento dei dati; informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali.

Antiriciclaggio (AML): la maggior parte dei siti Web offre pratiche AML dettagliate, mentre i siti Web di due società avevano solo una quantità moderata di informazioni disponibili in relazione alle loro pratiche AML sui loro siti Web.

Pubblicità: con un’eccezione, su tutti i siti web è chiaramente indicato che i dati personali vengono utilizzati per fornire raccomandazioni mirate e su misura sui prodotti. Quattro siti web affermano chiaramente che i giocatori possono scegliere di non ricevere comunicazioni di marketing/pubblicitarie.

“Accogliamo con favore il rapporto e i suoi risultati, che offrono un prezioso barometro del livello di protezione dei consumatori offerto dai nostri membri. Lo scopo del rapporto è verificare come le aziende associate all’EGBA si situano all’interno del più ampio mondo dei servizi online in termini di consumatori protezioni che offrono. I risultati mostrano chiaramente che i membri dell’EGBA hanno un grande impegno nell’offrire ai propri clienti uno standard elevato di protezione dei consumatori” ha commentato Maarten Haijer, Segretario Generale, European Gaming and Betting Association (EGBA).

PressGiochi