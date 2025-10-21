EGBA lancia iniziativa per rendere l’influencer marketing più responsabile

Un’iniziativa pionieristica stabilisce nuovi standard per la trasparenza, la protezione dei minori e il monitoraggio indipendente nel settore del gioco d’azzardo in Europa.

La European Gaming and Betting Association (EGBA) annuncia un nuovo impegno che stabilisce standard per un marketing responsabile degli influencer nel settore del gioco d’azzardo online in Europa, rafforzando il proprio impegno a promuovere le migliori pratiche pubblicitarie e la tutela dei consumatori in tutta l’UE.

L’impegno, sviluppato in collaborazione con la European Advertising Standards Alliance (EASA), rappresenta il primo insieme di standard a livello europeo per il marketing degli influencer nel settore del gioco d’azzardo. È un passo significativo per affrontare l’evoluzione rapida del marketing online, in particolare l’uso crescente degli influencer.

Basandosi sul Codice di Condotta EGBA per la pubblicità responsabile nel gioco d’azzardo online, l’impegno introduce ulteriori standard per tutti i contenuti di marketing realizzati dagli influencer per conto dei membri EGBA.

Un quadro completo per il marketing responsabile degli influencer – L’impegno si articola su tre pilastri fondamentali per garantire i più alti standard di protezione dei consumatori:

Standard pubblicitari rafforzati: introduzione di regole per una maggiore trasparenza e meccanismi di limitazione dell’età per impedire ai minori di accedere ai contenuti promozionali degli influencer. Si rafforza il divieto di contenuti che possano attrarre i minori, con requisiti di moderazione dei contenuti e verifica demografica del pubblico.

introduzione di regole per una maggiore trasparenza e meccanismi di limitazione dell’età per impedire ai minori di accedere ai contenuti promozionali degli influencer. Si rafforza il divieto di contenuti che possano attrarre i minori, con requisiti di moderazione dei contenuti e verifica demografica del pubblico. Criteri di selezione degli influencer : i membri EGBA si impegnano a collaborare solo con influencer che rispettano le normative pubblicitarie e che siano stati valutati per la loro condotta responsabile. Si promuove l’uso di programmi di formazione per mantenere gli influencer aggiornati sulle normative vigenti.

: i membri EGBA si impegnano a collaborare solo con influencer che rispettano le normative pubblicitarie e che siano stati valutati per la loro condotta responsabile. Si promuove l’uso di programmi di formazione per mantenere gli influencer aggiornati sulle normative vigenti. Monitoraggio indipendente e conformità: i membri EGBA si impegnano a far monitorare regolarmente i contenuti degli influencer da enti indipendenti e a rimuovere tempestivamente quelli non conformi.

L’impegno si applica a tutti i formati digitali, inclusi live streaming, storie, post, video e altri contenuti online.

“Con l’evoluzione del panorama pubblicitario online, siamo orgogliosi di guidare il settore con il primo standard completo per il marketing degli influencer nel gioco d’azzardo in Europa,” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale di EGBA. “Questo impegno dimostra la volontà dei nostri membri di andare oltre i requisiti normativi per garantire trasparenza e protezione dei minori nelle collaborazioni con gli influencer.”

I membri EGBA rappresentano operatori di gioco d’azzardo online leader, autorizzati e regolamentati nell’UE. L’associazione è stata pioniera nell’adozione di standard pubblicitari responsabili, con il Codice EGBA come primo quadro paneuropeo nel settore.

Il nuovo impegno sarà integrato nelle pratiche di marketing dei membri EGBA, con un coinvolgimento attivo degli influencer per promuovere la consapevolezza di questi standard avanzati.

PressGiochi