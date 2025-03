EGBA: “La sentenza della CGUE conferma la natura essenziale della procedura di notifica dell’UE per la regolamentazione del gioco”

Alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) riguardante i requisiti di notifica dell’UE per la bozza di legislazione sul gioco d’azzardo, l’European Gaming and

La CGUE ha costantemente sostenuto che le bozze di normative nazionali sul gioco che costituiscono “regolamenti tecnici” ai sensi del diritto dell’UE devono essere notificate alla Commissione europea tramite la procedura del Technical Regulation Information System (TRIS). Nella sua recente sentenza, la Corte ha specificamente stabilito che la mancata notifica alla Commissione di eventuali modifiche che ampliano la portata delle leggi nazionali esistenti o aggiungono nuovi requisiti rende tali disposizioni inapplicabili nei confronti degli operatori del gioco d’azzardo.

Questa procedura di notifica, istituita ai sensi della direttiva 2015/1535, non è una mera formalità procedurale, ma una garanzia fondamentale per garantire che le leggi nazionali sul gioco siano conformi al diritto dell’UE. Ignorare la procedura di notifica TRIS si tradurrà in un fallimento normativo e in un’incertezza di mercato che non gioverà né ai regolatori, né agli operatori, né ai consumatori.

“Una corretta notifica delle bozze di regolamenti sul gioco alla Commissione europea è essenziale per una buona definizione delle politiche e per consentire che eventuali modifiche proposte ai quadri normativi nazionali sul gioco d’azzardo vengano esaminate per verificarne la compatibilità con il diritto dell’UE”, ha affermato Maarten Haijer, Segretario generale dell’EGBA. “La procedura di notifica TRIS facilita la trasparenza e consente di identificare potenziali problemi di compatibilità con il diritto dell’UE prima che le normative nazionali entrino in vigore”.

“Una procedura TRIS efficace si basa anche sulla Commissione europea per esaminare attivamente tutte le notifiche in arrivo, cosa che non ha fatto in modo coerente negli ultimi anni. Siamo fiduciosi, tuttavia, che l’enfasi della nuova Commissione sull’applicazione del diritto dell’UE la porterà a intensificare i suoi sforzi per garantire che le bozze di leggi nazionali sul gioco d’azzardo vengano esaminate adeguatamente per verificarne la compatibilità con il diritto dell’UE”, ha aggiunto Haijer.

Con l’evoluzione del mercato europeo del gioco d’azzardo, l’applicazione coerente della procedura di notifica TRIS da parte della Commissione e degli Stati membri diventa sempre più importante per la coerenza normativa in tutta l’UE. La procedura di notifica esiste per supportare in ultima analisi gli Stati membri nello sviluppo di normative efficaci e proporzionate sul gioco che raggiungano i loro obiettivi di politica pubblica pur rimanendo compatibili con il diritto dell’UE.

L’EGBA rimane impegnata a promuovere un mercato europeo del gioco d’azzardo ben regolamentato che fornisca un elevato livello di protezione dei consumatori nel rispetto del diritto dell’UE, ed è pronta a collaborare con le autorità nazionali e dell’UE per garantire che la procedura TRIS sia efficace e rispettata.

