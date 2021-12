EGBA. In Europa entrate del gioco d’azzardo aumentate del 7,5% nel 2021, trainate da una crescita del 19% nel mercato online

I ricavi del gioco d’azzardo in Europa aumenteranno del 7,5% nel 2021, ma diminuiranno significativamente ai livelli pre-pandemia

Le entrate totali del gioco d’azzardo in Europa sono aumentati del 7,5% quest’anno a 87,2 miliardi di euro di entrate lorde di gioco ma le entrate totali del mercato del gioco sono diminuite del 13% rispetto ai livelli del 2019.

Il settore del gioco continua a risentire dell’impatto delle restrizioni COVID-19, secondo i nuovi dati di fine anno pubblicati dalla European Gaming and Betting Association (EGBA) in collaborazione con H2 Gambling Capital.

Il rilascio dei dati, che copre i mercati dell’UE-27 e del Regno Unito, include informazioni sui ricavi del mercato del gioco d’azzardo in Europa, quote di mercato regolamentate, prodotti di gioco d’azzardo online popolari e varie informazioni sui mercati nazionali del gioco d’azzardo.

I dati prevedono che le entrate del gioco online in Europa aumenteranno del 19% quest’anno a 36,4 miliardi di euro GGR, ma non compenseranno i recenti cali dell’attività di gioco d’azzardo terrestre in Europa.

Mentre le entrate del gioco d’azzardo terrestre in Europa dovrebbero aumentare dello 0,4% quest’anno a 50,8 miliardi di euro GGR, le entrate terrestri sono diminuite significativamente del 32% rispetto ai livelli del 2019 a causa delle restrizioni legate alla pandemia sul gioco d’azzardo terrestre in molti Paesi europei.

Continua la crescita dell’online, con le scommesse mobili che prendono il sopravvento – Si prevede che la crescita del mercato del gioco online in Europa continuerà e sarà accelerata dalla pandemia di Covid-19, con un GGR online che dovrebbe crescere di circa il 9% annuo e raggiungere il 41% delle entrate totali del gioco d’azzardo in Europa entro il 2026, rispetto a una quota del 26% in 2019.

Un’altra tendenza che dovrebbe continuare è il crescente utilizzo di dispositivi mobili (telefoni e tablet) per il gioco online, con la quota di scommesse da dispositivi mobili che quest’anno rappresenterà la maggioranza (50,5%) delle scommesse online europee per il primo tempo e dovrebbe raggiungere il 61,5% di tutte le scommesse online entro il 2026.

I membri EGBA ora rappresentano il 36% delle entrate del gioco d’azzardo online in Europa

Oltre ai dati di mercato complessivi, EGBA ha pubblicato anche i dati di mercato europei definitivi, per il 2020, dalle sue società associate – bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group e William Hill – comprese informazioni su ricavi, prodotti, clienti e licenze nei mercati del gioco d’azzardo online dell’UE-27 e del Regno Unito.

“Il trend di crescita del mercato del gioco d’azzardo online in Europa continua, ma rimane spazio significativo per lo sviluppo online in mercati come Francia, Germania, Italia e Spagna, dove la quota online del mercato totale del gioco d’azzardo è ancora relativamente bassa nonostante i mercati online in questi paesi sono relativamente maturi. Con la continua crescita online deriva anche la responsabilità di garantire che il mercato remoto sia ben regolamentato e gli operatori continuino a utilizzare le ultime tecnologie online per promuovere una cultura più forte del gioco d’azzardo più sicuro” ha affermato Maarten Haijer, Segretario generale, EGBA.

DATI SOCI EGBA (2020)

Revenue – 10,9 miliardi di euro in GGR per il gioco d’azzardo online, che rappresenta il 36% delle entrate totali del gioco d’azzardo online in Europa.

Le scommesse sportive rappresentano il 45,9% del GGR, seguite dai casinò con il 42%.

Clienti – Un totale di 29 milioni di clienti online. Elaborato 97,1 miliardi di puntate/scommesse dei clienti (inclusi i bonus), con un valore combinato di 179 miliardi di euro in scommesse/puntate dei clienti (inclusi i bonus).

Restituiti – 168,1 miliardi di euro di vincite ai clienti, con un tasso medio di ritorno al giocatore del 94,0%.

Scommesse sportive – La quota di scommesse in tempo reale è diminuita e le scommesse pre-partita rappresentano ora il 54% del GGR delle scommesse sportive.

Licenza – Un totale di 234 licenze di gioco d’azzardo online in 19 paesi europei, con licenze ora in Repubblica Ceca e Portogallo.

PressGiochi