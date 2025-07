EGBA: i membri contribuiscono con 3,8 mld di euro di tasse all’economia europea nel 2024

I membri della European Gaming and Betting Association (EGBA) hanno contribuito con 3,8 miliardi di euro di tasse all’economia europea nel 2024 e hanno raggiunto progressi record nel gioco più sicuro e nella responsabilità sociale, secondo il quinto rapporto di sostenibilità annuale dell’Associazione. Il rapporto rivela che i membri dell’EGBA hanno inviato 100 milioni di messaggi di sicurezza ai loro clienti europei nel 2024-un aumento del 48% su base annua-e il 69% dei loro clienti, o 26,7 milioni, usano strumenti di sicurezza, con metà che lo fa volontariamente.

Il rapporto sulla sostenibilità 2025 delinea gli sforzi collettivi dei membri di EGBA per contribuire positivamente alla società europea attraverso giochi d’azzardo più sicuri, investimenti sociali e pratiche commerciali responsabili. Presenta i dati sulla demografia dei clienti, sull’uso di strumenti di sicurezza, gli investimenti in sport e società, l’occupazione e la diversità e le prestazioni ambientali. Il rapporto copre le operazioni online dei membri EGBA nell’UE e nel Regno Unito e tiene traccia dei loro progressi annuali.

“Il rapporto di quest’anno mostra che i nostri membri non solo contribuiscono in modo positivo all’economia europea, ma anche a stabilire parametri di riferimento del settore per il gioco d’azzardo più sicuro”, ha affermato Maarten Haijer, segretario generale di EGBA. “Siamo particolarmente incoraggiati dal successo dei messaggi di sicurezza personalizzati, che il nostro rapporto dimostra che ha un impatto positivo tra il 42% e il 46% dei clienti che mostrano comportamenti ad alto rischio. Questo è un progresso davvero significativo che costruisce la fiducia e aiuta a aumentare gli standard nell’intero settore”.

“I nostri membri stanno dimostrando che la leadership nel nostro settore è più del successo commerciale – si tratta di proteggere i giocatori, sostenere le comunità e investire nel futuro dell’Europa”, ha aggiunto Haijer. “Ma sostenere questi risultati richiede quadri normativi stabili e di supporto e una maggiore applicazione contro gli operatori del mercato nero con sede al di fuori dell’Europa, che minacciano la sicurezza dei cittadini europei e non contribuiscono alla nostra società. L’industria regolamentata effettua investimenti sostanziali, ma abbiamo bisogno di una visione politica a lungo termine in alcuni mercati nazionali”.

EGBA e i suoi membri si impegnano a promuovere una forte cultura della responsabilità sociale mentre si evolvono per soddisfare le crescenti aspettative sociali. Attraverso il loro impegno condiviso per la sostenibilità, i membri dell’associazione continuano a dimostrare che il gioco d’azzardo più sicuro e il successo aziendale vanno di pari passo.

I punti salienti presentati nel rapporto

Contributi sociali:

3,8 miliardi di euro hanno contribuito in tasse alla economia europea, comprese le tasse sulle società e sui giochi, fornendo finanziamenti per servizi pubblici e iniziative per la comunità.

735 milioni di euro sono stati investiti in sport europei attraverso sponsorizzazioni, commissioni e pagamenti dei diritti di streaming, con i diritti di streaming che rappresentano la quota maggiore (62%).

156,8 milioni di euro donati a organizzazioni di beneficenza e comunità in tutta Europa, rappresentando un aumento annuale del 4%.

Promozione del gioco più sicuro:

Un record di 100 milioni di messaggi sono stati inviati ai clienti per promuovere il gioco d’azzardo più sicuro, un aumento del 48% su base annua. Il 28% di questi messaggi è stato personalizzato, in base al comportamento di gioco individuale di un cliente e sono stati consegnati principalmente ai clienti tramite pop-up (67%) ed e-mail (25%).

I messaggi personalizzati hanno avuto impatti positivi sul 42-46% dei clienti con comportamenti ad alto rischio, con i clienti che migliorano il loro gioco o mantengono modelli stabili a seguito di messaggi mirati. Il 21% di questi clienti ha anche attivato o rafforzato strumenti di sicurezza a seguito di messaggi personalizzati.

L’89% di tutti i dipendenti ha ricevuto una formazione per il gioco più sicura, oltre 55.000 dipendenti in operazioni online e terrestri (rispetto all’80% nel 2023).

148,9 milioni di euro hanno contribuito alla ricerca, all’istruzione e ai servizi di trattamento (RET) per supportare la prevenzione del danno al gioco d’azzardo in Europa. 290 milioni di euro in contributi RET negli ultimi 5 anni.

Strumenti di gioco più sicuri:

Il 69% di tutti i clienti ha utilizzato strumenti di sicurezza, che rappresentano un record di 26,7 milioni di giocatori (un aumento annuale del 28%). La metà di questi, 13,2 milioni di clienti, utilizzava gli strumenti volontariamente.

I limiti di deposito sono rimasti lo strumento più popolare, utilizzato dal 65% dei clienti che utilizzano gli strumenti volontariamente.

Clienti:

38,6 milioni di conti dei clienti, che rappresentano un aumento del 19% su base annua.

Il 75% dei clienti era di genere maschile (rispetto al 72% nel 2023), mentre il 25% dei clienti era di genere femminile (in calo dal 28%).

15,9 milioni di interazioni del servizio clienti, un aumento annuale del 10%, con l’argomento più popolare offerte/bonus (18%).

Occupazione e diversità: 62.698 dipendenti totali in operazioni terrestri e online, con 57% di dipendenti uomini e 43% donne.

Energia e ambiente:

Il consumo totale di energia è diminuito dell’11% a 190,2 ore Gigawatt (GWH), coprendo le operazioni sia terrestri che online. Il 78% del consumo di energia proviene da energie rinnovabili, con un aumento del 64% nel 2023.

Le emissioni di gas serra sono state di 1,15 milioni di tonnellate di CO2E, con emissioni della catena del valore (portata 3) che rappresentano il 95% del totale.

PressGiochi