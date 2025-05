EGBA esorta la Romania a introdurre un registro nazionale di autoesclusione

Maarten Haijer, Segretario Generale dell’EGBA, ha recentemente parlato con Antena 3, uno dei principali canali di informazione rumeni sul gioco d’azzardo sicuro in Romania. Nell’intervista, Maarten ha delineato la raccomandazione

Maarten Haijer, Segretario Generale dell’EGBA, ha recentemente parlato con Antena 3, uno dei principali canali di informazione rumeni sul gioco d’azzardo sicuro in Romania.

Nell’intervista, Maarten ha delineato la raccomandazione di EGBA affinché la Romania istituisca un registro nazionale di autoesclusione per il gioco, una misura cruciale per la tutela dei giocatori già implementata in 17 Stati membri dell’UE.

L’intervista è stata condotta in occasione di un recente evento tenutosi presso il Parlamento rumeno, organizzato dall’Associazione rumena per il gioco d’azzardo online (AOJND).

In quell’incontro, EGBA ha esortato la Romania ad introdurre un quadro completo di autoesclusione per il gioco d’azzardo, e ha raccomandato che il sistema:

si applichi a tutti i titolari di licenza (operatori di gioco d’azzardo fisici e online);

sia accessibile tramite un sito web governativo intuitivo e conforme al GDPR;

sia comunicato in modo chiaro e reso accessibile tramite le piattaforme di gioco d’azzardo;

sia applicabile in tempo reale e a prova di errore;

abbia periodi minimi e massimi chiari per la durata dell’autoesclusione;

garantire che i giocatori registrati ricevano informazioni su dove cercare supporto;

richiedere agli operatori di rimuovere i giocatori autoesclusi dai database di marketing.

L’istituzione di un quadro di autoesclusione basato su queste buone pratiche europee fornirebbe una rete di sicurezza fondamentale per i giocatori rumeni.

PressGiochi