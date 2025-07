EGBA: completato il processo di rendicontazione annuale delle linee guida antiriciclaggio

I membri di EGBA hanno completato il secondo processo di rendicontazione annuale per le linee guida pan-europee di riciclaggio anti-denaro dell’Associazione, rafforzando il proprio impegno a rafforzare la conformità AML in tutto il settore

I membri della European Gaming and Betting Association (EGBA) hanno terminato con successo il processo di rendicontazione annuale per le linee guida anti-denaro (AML) dell’Associazione. Questo è stato il secondo processo di monitoraggio annuale e segna un’altra pietra miliare chiave nell’impegno di EGBA a rafforzare la conformità AML nel settore del gioco d’azzardo online in Europa.

Le linee guida, pubblicate nel marzo 2023, forniscono una guida pratica specifica per il settore per gli operatori di gioco online sulla conduzione di valutazioni del rischio di clienti e aziende, processi di due diligence dei clienti, report di transazioni sospette e tenuta dei registri. Le linee guida applicano un approccio basato sul rischio allineato agli standard UE e FATF e affrontano le specificità uniche del gioco online con cui i regolatori AML potrebbero avere meno familiarità.

“Siamo lieti di aver completato il secondo processo di segnalazione annuale e vogliamo ringraziare i nostri membri per la loro dedizione a questa iniziativa collaborativa. Insieme, miriamo a sollevare la barra per gli standard di conformità AML tra i nostri membri e, ad esempio, influenzare altri operatori di tutto il settore a fare lo stesso. Incoraggiamo gli operatori che non sono membri di EGBA a unirsi a questa iniziativa e contribuiamo a rafforzare il contributo del settore alla lotta contro il crimine finanziario”, ha affermato la dott.ssa Ekaterina Hartmann, direttore degli affari legali e normativi di EGBA.

Il processo di segnalazione annuale fa parte degli sforzi in corso di EGBA per garantire che le linee guida rimangano efficaci e complete, contribuendo a identificare le aree in cui potrebbero essere necessari aggiornamenti per affrontare le sfide emergenti e garantire che le linee guida continuino a stabilire gli standard del settore per la conformità AML in tutta Europa.

Sulla base del feedback del processo di reporting, EGBA prenderà in considerazione la modifica delle sezioni delle linee guida per incorporare un elenco minimo di documenti a fini AML e una migliore guida su valutazioni del rischio, pagamenti, outsourcing e integrità sportiva.

Le linee guida verranno aggiornate nel 2026 per allinearsi con le regole del nuovo regolamento antiriciclaggio dell’UE. Gli operatori non membri possono partecipare al processo delle linee guida, con una società già coinvolta. EGBA invita ulteriori operatori a unirsi a questa importante iniziativa.

