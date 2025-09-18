EGBA chiede di sostenere il nuovo standard europeo sul gioco responsabile

L’European Gaming and Batting Association (EGBA) sollecita i delegati degli enti nazionali di normazione ad approvare uno standard europeo storico sui marker di rischio nel gioco online, nell’ambito del processo di voto presso il Comitato Europeo di Normazione (CEN). Il voto, che si chiuderà il 25 settembre 2025, rappresenta il culmine di un lavoro collaborativo pluriennale iniziato con la proposta originale dell’EGBA al CEN – l’organismo ufficiale di normazione dell’UE – nel 2022.

Uno standard europeo per i marker di rischio – Lo standard mira a definire un elenco di indicatori comportamentali che, analizzati congiuntamente, possono segnalare comportamenti di gioco rischiosi o problematici. Questi marker – come variazioni nella velocità, nel tempo e nella durata del gioco – sono strumenti fondamentali per consentire interventi precoci e prevenire danni nel contesto del gioco online.

Un impegno collaborativo europeo – L’iniziativa di normazione rappresenta l’approccio collaborativo necessario per promuovere il gioco responsabile. Fin dall’inizio, il processo CEN ha coinvolto esperti da tutta Europa, tra cui accademici, regolatori del gioco, operatori, professionisti della prevenzione e altri stakeholder chiave attraverso le delegazioni nazionali. Il progetto ha già ottenuto il sostegno di attori importanti, tra cui il Gambling Regulators European Forum (GREF).

Colmare una lacuna critica – Attualmente, sebbene molte organizzazioni (inclusi gli operatori di gioco) utilizzino marker di rischio nelle loro strategie di gioco responsabile, non esiste un quadro comune che definisca quali comportamenti costituiscano tali marker. Questa iniziativa mira a colmare tale lacuna creando un elenco unificato e basato su evidenze scientifiche, che permetta una rilevazione più precoce e coerente del gioco rischioso tra operatori e confini nazionali, innalzando il livello di protezione dei giocatori in tutta l’industria.

“Il voto rappresenta un momento storico per il gioco responsabile in Europa,” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale di EGBA. “Questa iniziativa proposta da EGBA dimostra esattamente il tipo di collaborazione di cui abbiamo bisogno: riunire gli stakeholder per condividere conoscenze ed esperienze e creare qualcosa per il bene comune. Invitiamo i delegati nazionali ad approvare questo importante standard, che contribuirà a una migliore comprensione del comportamento problematico nel gioco e a una prevenzione più efficace dei danni in tutta Europa.”

Se approvato, lo standard definitivo sarà pubblicato dal CEN entro l’inizio del 2026. Lo standard sarà di natura volontaria e i regolatori del gioco online potranno decidere liberamente se integrarlo nei propri quadri nazionali di gioco responsabile.

PressGiochi