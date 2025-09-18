Newsletter

18 Settembre 2025 - 17:38

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

EGBA chiede di sostenere il nuovo standard europeo sul gioco responsabile

EGBA invita i delegati degli enti nazionali di normazione a votare “sì” allo standard europeo sui marker di rischio entro la scadenza del 25 settembre.

18 Settembre 2025

Share the post "EGBA chiede di sostenere il nuovo standard europeo sul gioco responsabile"

Stampa pagina

L’European Gaming and Batting Association (EGBA) sollecita i delegati degli enti nazionali di normazione ad approvare uno standard europeo storico sui marker di rischio nel gioco online, nell’ambito del processo di voto presso il Comitato Europeo di Normazione (CEN). Il voto, che si chiuderà il 25 settembre 2025, rappresenta il culmine di un lavoro collaborativo pluriennale iniziato con la proposta originale dell’EGBA al CEN – l’organismo ufficiale di normazione dell’UE – nel 2022.

Uno standard europeo per i marker di rischio – Lo standard mira a definire un elenco di indicatori comportamentali che, analizzati congiuntamente, possono segnalare comportamenti di gioco rischiosi o problematici. Questi marker – come variazioni nella velocità, nel tempo e nella durata del gioco – sono strumenti fondamentali per consentire interventi precoci e prevenire danni nel contesto del gioco online.

Un impegno collaborativo europeo – L’iniziativa di normazione rappresenta l’approccio collaborativo necessario per promuovere il gioco responsabile. Fin dall’inizio, il processo CEN ha coinvolto esperti da tutta Europa, tra cui accademici, regolatori del gioco, operatori, professionisti della prevenzione e altri stakeholder chiave attraverso le delegazioni nazionali. Il progetto ha già ottenuto il sostegno di attori importanti, tra cui il Gambling Regulators European Forum (GREF).

Colmare una lacuna critica – Attualmente, sebbene molte organizzazioni (inclusi gli operatori di gioco) utilizzino marker di rischio nelle loro strategie di gioco responsabile, non esiste un quadro comune che definisca quali comportamenti costituiscano tali marker. Questa iniziativa mira a colmare tale lacuna creando un elenco unificato e basato su evidenze scientifiche, che permetta una rilevazione più precoce e coerente del gioco rischioso tra operatori e confini nazionali, innalzando il livello di protezione dei giocatori in tutta l’industria.

“Il voto rappresenta un momento storico per il gioco responsabile in Europa,” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale di EGBA. “Questa iniziativa proposta da EGBA dimostra esattamente il tipo di collaborazione di cui abbiamo bisogno: riunire gli stakeholder per condividere conoscenze ed esperienze e creare qualcosa per il bene comune. Invitiamo i delegati nazionali ad approvare questo importante standard, che contribuirà a una migliore comprensione del comportamento problematico nel gioco e a una prevenzione più efficace dei danni in tutta Europa.”

Se approvato, lo standard definitivo sarà pubblicato dal CEN entro l’inizio del 2026. Lo standard sarà di natura volontaria e i regolatori del gioco online potranno decidere liberamente se integrarlo nei propri quadri nazionali di gioco responsabile.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Crotone, mancato rispetto della distanza dai luoghi sensibili: sanzione di 10.000 euro per una sala giochi

Indonesia: rimossi oltre 2 milioni di contenuti online legati al gioco d’azzardo

AGSI incontra l’on. Romano: “Grazie per l’impegno contro la discriminazione bancaria nel settore giochi”

EAG Expo lancia l’app per l’edizione 2026

EGBA chiede di sostenere il nuovo standard europeo sul gioco responsabile

Formula 1 – Norris e Verstappen insidiano Piastri

Mark Watts a PressGiochi: ‘Con Aircash vogliamo rendere i pagamenti iGaming in Italia semplici, sicuri e conformi’

UK, Gambling Commission: primo report sui giocatori del mercato illegale online

The European Lotteries, Romana Girandon confermata Presidente e nominato il nuovo comitato esecutivo

Regno Unito: Frankie Foster mostra quanto sia facile accedere ai siti del mercato nero del gioco d’azzardo

Stati Uniti. New Jersey: ad agosto, il gioco online domina il mercato con entrate pari a $248,4 mln

GdF, Sassari: intensificati i controlli su giochi e scommesse illegali durante l’estate

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×