EGBA: “Bene modifiche approvate alla normativa di gioco tedesca”

L’European Gaming and Betting Association (EGBA) si complimenta con i progressi sul nuovo progetto di trattato statale tedesco per la regolamentazione del gioco d’azzardo, che è stato concordato la scorsa settimana dalle autorità statali regionali tedesche.

Il nuovo trattato, che sarà votato nella riunione dei ministri di marzo, sostituirà l’attuale secondo trattato statale ed entrerà in vigore il 1° luglio 2021. Ha lo scopo di regolare l’attività locale in modo più efficace e garantire che il gioco d’azzardo si svolga all’interno dell’ambiente di gioco legale e regolamentato, in particolare nel settore online. Questa sarà una sfida, date le tariffe di canalizzazione molto basse nel mercato del gioco d’azzardo tedesco.

“EGBA accoglie con favore i progressi compiuti e incoraggia le autorità tedesche a garantire che il nuovo regolamento raggiunga i molteplici obiettivi di protezione dei consumatori, entrate fiscali statali e controllo regolamentare del gioco d’azzardo. A tale proposito, l’EGBA ritiene che alcune delle proposte del presente progetto di trattato (in merito a: restrizioni sulle scommesse in tempo reale, limiti alla pubblicità e ostacoli all’attività dell’account del giocatore) sarebbero dannose e controproducenti per le intenzioni del regolamento e raccomandiamo alle autorità di riconsiderare il loro approccio “, ha affermato l’associazione.

“Questo è uno sviluppo positivo verso l’introduzione della normativa tedesca sul gioco d’azzardo nel 21 ° secolo. La sfida sarà quella di fornire un nuovo regolamento adatto all’era digitale in cui viviamo, che fornisca un ambiente di gioco più sicuro per i consumatori e consenta un mercato ben regolato e ben canalizzato. Non vediamo l’ora di fornire commenti formali alle proposte a tempo debito e di proseguire un dialogo costruttivo con le autorità tedesche “, ha affermato Maarten Haijer, segretario generale dell’EGBA.

PressGiochi