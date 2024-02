EGBA: “Bene conferma Francoforte come sede della nuova Autorità antiriciclaggio dell’UE”

La European Gaming and Betting Association (EGBA), l’associazione che rappresenta i principali operatori europei del gioco d’azzardo, accoglie con favore la recente conferma di Francoforte come sede della nuova Autorità

La European Gaming and Betting Association (EGBA), l’associazione che rappresenta i principali operatori europei del gioco d’azzardo, accoglie con favore la recente conferma di Francoforte come sede della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).

Questo accordo, raggiunto dalle istituzioni dell’UE, crea un’autorità antiriciclaggio europea che opererà insieme e in aggiunta alle autorità nazionali antiriciclaggio (AML) già esistenti degli Stati membri dell’UE.

L’AMLA, che inizierà ad operare a metà del 2025 con oltre 400 dipendenti, avrà poteri di vigilanza sia diretta che indiretta sugli enti obbligati, compresi i maggiori istituti finanziari dell’UE.

Con il potere di intervenire nei casi transfrontalieri, l’AMLA dovrebbe fornire una guida completa che armonizzi ulteriormente le norme antiriciclaggio e la loro applicazione, inclusa la creazione di un modello di segnalazione standardizzato per le segnalazioni di transazioni sospette (STR), che porterà grandi benefici a vari settori, compreso il gioco d’azzardo, standardizzando i formati di rendicontazione nei paesi dell’UE. L’istituzione della AMLA come nuova autorità è una parte fondamentale della riforma in corso del quadro antiriciclaggio dell’UE, che dovrebbe essere finalizzata e approvata dalle istituzioni dell’UE prima della fine dell’attuale mandato dell’UE nel giugno 2024.

Mentre l’UE finalizza il nuovo pacchetto legislativo AML, l’EGBA ha sviluppato linee guida specifiche del settore sull’antiriciclaggio per aiutare gli operatori di gioco d’azzardo online a rispettare le norme AML nell’UE, compreso l’imminente regolamento AML dell’UE.

Sviluppate in collaborazione con i nostri membri, le linee guida offrono un approccio basato sul rischio e includono indicazioni pratiche per gli operatori in aree quali la valutazione del rischio, i processi di due diligence della clientela, la segnalazione di transazioni sospette e la tenuta dei registri.

Per garantire l’efficacia delle linee guida, i membri dell’EGBA si impegneranno in discussioni regolari sulla loro attuazione e sono obbligati a presentare relazioni annuali all’EGBA che riassumono i loro progressi.

Per promuovere la trasparenza e la responsabilità, queste discussioni e relazioni periodiche aiuteranno a identificare e affrontare potenziali problemi o aree di miglioramento nelle linee guida e a garantire che rimangano aggiornate con gli ultimi sviluppi. Altri operatori sono invitati ad adottare le linee guida e a partecipare agli obblighi di rendicontazione.

“Diamo il benvenuto a Francoforte come sede prescelta della nuova Autorità europea antiriciclaggio.

Considerata la posizione della città come centro della finanza europea, è una scelta logica. Non vediamo l’ora di collaborare con l’AMLA per garantire la rappresentanza della voce del settore del gioco d’azzardo nelle future discussioni AML a livello dell’UE e contribuire positivamente alla lotta contro il riciclaggio di denaro. La standardizzazione delle operazioni sospette andrà davvero a vantaggio degli operatori di gioco d’azzardo, in particolare di quelli che operano in molti paesi, perché attualmente esistono molti formati di reporting diversi negli Stati membri dell’UE. Implementando le nostre linee guida AML, gli operatori possono anche essere già ben posizionati per le future norme AML dell’UE e svolgere il loro ruolo nell’innalzare gli standard in tutto il settore” ha affermato la Dott.ssa Ekaterina Hartmann, Direttore degli affari legali e normativi, EGBA.

