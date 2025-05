EGBA annuncia le date della European Safer Gambling Week 2025

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di annunciare le date per European Safer Gambling Week di quest’anno, che si svolgerà dal 17 al 23 novembre 2025.

European Safer Gambling Week è un’iniziativa collaborativa annuale per sensibilizzare sul gioco d’azzardo più sicuro in Europa e favorire una forte cultura della protezione dei giocatori.

Organizzata da EGBA, l’iniziativa funge da piattaforma per informare i cittadini sul gioco più sicuro e promuovere informazioni e la condivisione delle best practice tra gli stakeholder nel settore del gioco europeo, tra cui operatori, regolatori, fornitori di tecnologia, organizzazioni di supporto ed esperti.

Quest’anno sarà la quinta edizione dell’iniziativa e segue il successo senza precedenti del 2024, che ha visto 195 partner partecipare a una campagna sui social media in 26 paesi raggiungendo 3,1 milioni di utenti dei social media con importanti messaggi sul gioco d’azzardo più sicuro. Ci sono stati anche 20 eventi tenuti durante la settimana che hanno riunito 3.000 partecipanti.

Basandosi su questo slancio, l’edizione del 2025 sarà sostenuta da una campagna sui social media e una serie di seminari approfonditi. Questi avranno l’obiettivo di sensibilizzare sul gioco più sicuro, condividere le migliori pratiche e suggerimenti, segnalare risorse e servizi cruciali e facilitare discussioni significative sugli ultimi sviluppi nella regolamentazione e nella ricerca.

Riflettendo sul crescente impatto dell’iniziativa, Maarten Haijer, segretario generale di EGBA, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare le date per l’European Safer Gambling Week 2025 e siamo entusiasti di costruire sullo slancio eccezionale della campagna dello scorso anno. L’iniziativa è diventata la piattaforma leader in Europa per una maggiore consapevolezza del gioco d’azzardo e lo scorso anno ha riunito una coalizione record di 195 partner in 26 paesi per promuovere la protezione dei giocatori. Il gioco d’azzardo sicuro e sostenibile è un impegno condiviso e invitiamo le organizzazioni di tutto il settore a unirsi a noi per l’edizione di quest’anno e aiutarci a promuovere una forte cultura del gioco d’azzardo sicuro e sostenibile in Europa”.

PressGiochi