EGBA annuncia la seconda edizione dell’European Safer Gambling Week

La European Gaming and Betting Association (EGBA) sta organizzando la seconda edizione della European Safer Gambling Week (ESGW) che si svolgerà dal 17 al 23 ottobre 2022.

ESGW è un’iniziativa intersettoriale annuale per promuovere un gioco d’azzardo responsabile e sicuro in Europa ed è organizzata da tredici associazioni europee di gioco online, tra cui l’EGBA. Durante l’ESGW ci sarà una serie di attività pratiche organizzate in tutti i paesi europei per aumentare la consapevolezza sul gioco d’azzardo più sicuro tra i clienti, le società di gioco d’azzardo, le autorità di regolamentazione e condividere informazioni sugli ultimi sviluppi nelle normative sul gioco d’azzardo più sicuro, gli strumenti disponibili per promuovere il gioco d’azzardo più sicuro, suggerimenti su come giocare in modo più sicuro, le ultime ricerche e molto altro.

Il primo ESWG si è svolto nel 2021 e l’edizione di quest’anno vedrà un numero esteso di attività e associazioni partecipanti in tutta Europa.

PressGiochi