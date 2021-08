EGBA: accordo con i leader europei del settore del gioco d’azzardo per la sostenibilità dell’industria

Le più grandi società di gioco d’azzardo online europee hanno delineato i loro obiettivi per promuovere una cultura più forte a sostegno del gioco d’azzardo più sicuro in tutti i mercati europei.

Le più grandi società di gioco d’azzardo online europee hanno delineato i loro obiettivi per promuovere una cultura più forte a sostegno del gioco d’azzardo più sicuro in tutti i mercati europei. Una lettera co-firmata da John Coates (amministratore delegato congiunto di bet365) Jesper Svensson (Betsson AB) Jette Nygaard-Andersen (Entain Plc) Henrik Tjärnström, (Kindred Group) e Patrick Jonker (amministratore delegato di William Hill International) ha evidenziato gli obiettivi collettivi.

Nella dichiarazione si legge: “Riteniamo che, in qualità di aziende leader del settore del gioco d’azzardo online in Europa, abbiamo la responsabilità di assumere un ruolo guida nel promuovere una cultura più forte del gioco d’azzardo più sicuro in tutto il nostro settore e promuovere un futuro più sostenibile”. Gli eventi del 2020 sono stati contrassegnati come un periodo di trasformazione per gli operatori, poiché la loro leadership ha intrapreso “diverse azioni per rafforzare la protezione dei giocatori e la responsabilità della nostra pubblicità durante”.

Entrando in un nuovo decennio di responsabilità, il collettivo dei CEO ha delineato i doveri individuali delle aziende per “sostenere l’ecosistema sportivo europeo”. La leadership abbraccia tutti i processi in corso per regolamentare il gioco d’azzardo online, poiché i singoli mercati forniranno chiarezza giuridica per le imprese e i consumatori. Il progresso normativo consente a “noi operatori di aumentare il nostro contributo alle entrate statali, all’occupazione e al finanziamento dell’economia sportiva e di altre iniziative comunitarie”.

Andando avanti, il collettivo cerca di “impostare il più alto livello di monitoraggio” dei progressi del settore verso la sostenibilità, con la trasparenza garantita dai rapporti con EGBA. Nella dichiarazione si legge ancora: “Questo spirito ci ha spinto a sviluppare questo rapporto sulla sostenibilità, poiché ci impegniamo a sfidare lo status quo, a stabilire un livello elevato nella protezione dei consumatori e a monitorare continuamente i nostri progressi. Trasparenza, responsabilità e collaborazione sono al centro di questo progetto”.

