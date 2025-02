EGBA accoglie positivamente il supporto del GREF per lo standard europeo sui marcatori di danno

L’European Gaming and Betting Association (EGBA) accoglie con favore il supporto del Gambling Regulators European Forum (GREF) per lo sviluppo di uno standard europeo sui marcatori di danno per il gioco d’azzardo online all’interno del Comitato europeo di normazione (CEN). Questa importante iniziativa di normazione, che deriva da una proposta EGBA presentata nel 2022, mira a stabilire una serie di indicatori comportamentali per aiutare a identificare più rapidamente e accuratamente i comportamenti di gioco problematici, noti anche come “marcatori di danno”.

Lo sviluppo dello standard europeo all’interno del CEN, iniziato nel 2023, riunisce competenze provenienti dal mondo accademico, dagli enti di regolamentazione del gioco d’azzardo, dagli operatori e dai professionisti della prevenzione dei danni in tutta Europa. La cui finalizzazione e pubblicazione è prevista entro la fine del 2025, lo standard sarà di natura volontaria e fornirà una definizione comune molto necessaria dei marcatori di danno. Una discussione dettagliata sui marcatori di danno ha avuto luogo in un precedente webinar organizzato da EGBA sull’argomento.

“Accogliamo con grande favore il supporto di GREF per questa importante iniziativa”, ha affermato Maarten Haijer, Segretario generale dell’EGBA.

“Lo sviluppo di uno standard europeo sui marcatori di danno sarà un passo avanti cruciale per un gioco più sicuro in Europa. Aiuterà a stabilire una comprensione più comune dei comportamenti di gioco problematico e ad alzare l’asticella della protezione dei giocatori in tutto il settore. La collaborazione per un gioco d’azzardo più sicuro è fondamentale e invitiamo tutte gli stakeholder che partecipano al processo di standardizzazione CEN a sostenere la sua finalizzazione nei prossimi mesi”.

